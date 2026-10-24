KLANGLICHT 2026: So atemberaubend leuchtet Schloss Eggenberg

Der Grazer Lichterzauber ist zurück: Seit gestern verwandelt KLANGLICHT 2026 das Schloss Eggenberg in ein magisches Gesamtkunstwerk aus Licht, Klang und Geschichte. Wir haben Bilder des Mega-Spektakels für euch.

Das Schloss Eggenberg wird zwei Wochen lang zur Bühne für spektakuläre Licht- und Klanginstallationen.

Das Schloss Eggenberg wird zwei Wochen lang zur Bühne für spektakuläre Licht- und Klanginstallationen.

Graz leuchtet wieder: Seit Freitagabend, dem 23. Oktober 2026, zieht KLANGLICHT tausende Besucher in seinen Bann. Nach dem riesigen Erfolg im Jahr 2021 kehrt das beliebte Festival heuer an einen ganz besonderen Schauplatz zurück: das barocke UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Eggenberg. Unter dem Leitthema „Zeit“ gehen historische Architektur und moderne Lichtkunst dort ab sofort eine faszinierende Verbindung ein.

Eine architektonische Uhr erwacht zum Leben

Mit seinen 365 Fenstern, 52 Türen und 24 Prunksälen gleicht Schloss Eggenberg einer architektonischen Uhr. Genau dieses kalendarische System machen renommierte Licht- und Klangkünstler jetzt auf spektakuläre Weise erlebbar: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen im Schlossgarten und den Prunkräumen zu einer eindrucksvollen Atmosphäre. Historische Rhythmen werden hörbar, vergessene Erzählungen sichtbar. Licht und Sound bringen die Zeit scheinbar zum Stillstand. Das von den Bühnen Graz organisierte Festival läuft heuer mit erweiterter Dauer über zwei volle Wochen bis einschließlich 7. November 2026, täglich jeweils von 18 bis 22 Uhr.

©5 Minuten | Das Weltkulturerbe erstrahlt beim KLANGLICHT 2026 im Schlossgarten in bunten Farben.

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Ihr wollt sehen, wie spektakulär das Barockjuwel im Lichterglanz erstrahlt? Klick dich jetzt durch unsere große Bildergalerie mit direkt vom Auftakt.

©5 Minuten

Wichtig für Besucher: Nur mit Zeitfenster-Ticket

Wer das Lichterspektakel live vor Ort erleben möchte, sollte planen: Der Einlass in den Schlosspark und die Räumlichkeiten ist ausschließlich mit einem gültigen Festival-Ticket und einem vorab gebuchten Zeitfenster möglich.