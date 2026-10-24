Österreichs größte Gaming-Party: 1.250 Zocker stürmen die VulkanLAN 2026

Die steirische Landeshauptstadt hat sich an diesem Wochenende in das Gaming-Zentrum Österreichs verwandelt: Seit Freitagvormittag läuft in der Messehalle A die VulkanLAN 2026. Mit 1.250 Teilnehmern ist das Event bis auf den letzten Platz gefüllt. Gezockt wird durchgehend bis Sonntagnachmittag um 14 Uhr.

Urgestein der E-Sports-Szene

Die Veranstalter bringen Routine mit: Mit über 28 Jahren Erfahrung und mehr als 59 erfolgreichen LAN-Partys zählt das Team zu den Pionieren der heimischen Gaming-Landschaft. Auf einer Veranstaltungsfläche von 6.500 Quadratmetern finden die Teilnehmer ergonomische Tische und beste Bedingungen vor. Das technische Herzstück bildet ein 10Gbit/s-Highspeed-Glasfaseranschluss von A1 sowie Datacenter-Switching-Hardware von Cisco. Das zweistufige Traffic-Management garantiert minimale Latenzen – und dank kompletter Vorverkabelung konnten die Gamer ihre eigenen Netzwerkkabel gleich daheim lassen. Für jene ohne Schlepperei vor Ort standen Leih-Gaming-PCs von Zed-Up sowie Gaming-Stühle von gamingchairs.eu bereit.

Hochspannung bei E-Sport & Community-Turnieren

Auf den Bildschirmen und der großen E-Sport-Bühne liefern sich die Teams Duelle: Neben den klassischen E-Sport-Bewerben in Counter Strike 2 (5on5), League of Legends (5on5) und Rocket League (5on5) sorgen zahlreiche Fun- und Side-Turniere für Action. Für das leibliche Wohl der Zocker sorgen Marcel & Niki an der Gastromeile.