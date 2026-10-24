Grazer macht mit US-Ferienwohnungen Millionen

Vom Schulabbrecher zum Immobilien-Millionär in den USA: Der gebürtige Grazer Patrick Pilko besitzt in Florida und Nevada 26 Ferienwohnungen. In seinem neuen Buch packt der Auswanderer jetzt mit Humor über sein Leben aus.

In der Schule lief es für ihn alles andere als nach Plan: Ehrenrunden gedreht, schließlich der Abbruch. Doch was Patrick Pilko (46) seither auf die Beine gestellt hat, klingt wie ein modernes Hollywood-Märchen. Vor 13 Jahren packte der gebürtige Grazer, der in Österreich zuvor eine Kette von Videospielgeschäften geführt hatte, seine Koffer und wanderte in die USA aus. Heute ist er CEO der Nexess Management LLC, besitzt 26 Ferienwohnungen in Florida und Las Vegas, betreibt gemeinsam mit seiner Frau Sara über 30 Einheiten und erwirtschaftet jährlich mehr als eine Million US-Dollar an Mieteinnahmen, so erzählt er gegenüber 5 Minuten.

Erste Wohnung mit YouTube-Videos renoviert

Aller Anfang war jedoch steinig: Ohne amerikanische Kredithistorie verweigerte jede US-Bank die Finanzierung. Pilko ging aufs Ganze, verkaufte seine Wohnung in Graz und steckte das Geld 2018 in seine allererste Ferienwohnung in Destin (Florida) für 107.000 Dollar. Das Paar legte selbst Hand an und renovierte die gesamte Wohnung mithilfe von YouTube-Tutorials. Der Mut zahlte sich aus: Kaum 20 Minuten nach Veröffentlichung des Inserats trudelte bereits die erste Buchung ein.

Skurrile Gäste, Brandstifter und ein Hurricane

In seinem frisch erschienenen Buch „Airbnb Ungefiltert – Was dir niemand sagt“ wirft der Auswanderer nun einen schonungslosen, selbstironischen Blick hinter die Kulissen des Sunshine State. Denn die Realität besteht nicht nur aus Palmen und Cocktails: Eine typische „Karen“-Gäste-Eskapade forderte wegen eines einzelnen Haares und einer toten Ameise das komplette Geld zurück. Fünf junge Frauen hinterließen ein Apartment in einem Zustand, der selbst den Vermieter sprachlos machte. Ein heranrollender Hurricane steuerte direkt auf seine ersten Wohnungen zu, und in einem Gebäude mit 15 seiner Einheiten trieb ein Brandstifter sein Unwesen.