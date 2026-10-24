Spritzen in Parks & Toiletten: KPÖ fordert betreuten Konsumraum

Offene Drogenszene und bis zu 6.000 Lines Kokain täglich in Graz: Angesichts der Lage in Parks und öffentlichen Toiletten fordert KPÖ-Gemeinderätin Viktoria Sturm jetzt per Petition eine gesetzliche Basis für Drogenkonsumräume.

Ob im Grazer Volksgarten, am Lendplatz oder entlang der Murpromenade: Problematischer Drogenkonsum und die sichtbaren Begleiterscheinungen belasten den öffentlichen Raum seit Langem, so in einer Aussendung. Steigende Lebenserhaltungskosten, Wohnungsnot, psychische Belastungen und eine hohe Verfügbarkeit stark abhängigmachender Substanzen verschärfen die Situation. Aus Sicht von KPÖ-Gemeinderätin und Sozialarbeiterin Viktoria Sturm braucht es deshalb ein Umdenken: Sie fordert eine gesetzliche Grundlage auf Bundesebene, um auch in Graz betreute Drogenkonsumräume einrichten zu können.

Schockierende Zahlen: Tausende Lines Kokain pro Tag

Wie akut die Problematik ist, unterstreichen Zahlen des langjährigen Grazer Suchtkoordinators Dr. Ulf Zeder aus dem Podcast „Graz und die Drogen“: Auf Basis von Abwasseranalysen schätzt er den täglichen Konsum in Graz auf 3.000 bis 6.000 Lines Kokain, so in der Aussendung. Besonders drastisch sei dabei der Anstieg des intravenösen Konsums. Das Injizieren berge massive Gefahren für Abszesse, bakterielle Infektionen und schwere Gefäßschäden. Teilen sich Betroffene das Zubehör, droht die Übertragung von HIV oder Hepatitis B und C. Unabhängig von der Konsumform kann Kokain zudem akute Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu neurologischen Notfällen auslösen.

Belastung für Anrainer, Märkte und Reinigungspersonal

Die Folgen des Konsums im Freien treffen viele Grazerinnen und Grazer im Alltag: Anrainer, Familien und ältere Personen fühlen sich durch offen sichtbaren Konsum und herumliegende Nadeln verunsichert. Auch Beschäftigte auf Märkten, in der Gastronomie, der Grünraumpflege und im Reinigungswesen stehen vor großen Problemen. Insbesondere in öffentlichen WC-Anlagen stellt das Auffinden gebrauchter Spritzen ein ernstes Sicherheits- und Hygienerisiko dar.

Vorbilder Deutschland und Schweiz

In anderen Ländern sind solche Einrichtungen längst etablierter Bestandteil der Suchthilfe. Die Schweiz eröffnete bereits 1986 erste betreute Konsumangebote, in Deutschland wurde im Jahr 2000 mit § 10a des Betäubungsmittelgesetzes eine ausdrückliche behördliche Genehmigungsbasis geschaffen. In Österreich fehlt ein solcher Rahmen bisher, heißt es.