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/ ©Feuerwehr Deutschfeistritz
Das Bild auf 5min.at zeigt Eindrücke eines Feuerwehreinsatzes.
Gestern Abend fing das Auto, welches ein 24-Jähriger fuhr, plötzlich zu brennen an.
Graz
25/10/2026
Feuerwehreinsatz

Auto in Flammen: 24-Jähriger rief Einsatzkräfte

Ein Auto geriet Samstagabend, 24. Oktober 2026, während der Fahrt in Brand. Der 24-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Gegen 19.45 Uhr war der 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit dem Auto seines Vaters auf der Übelbacherstraße von Peggau kommend in Richtung Deutschfeistritz unterwegs. Nach Angaben des Lenkers kam es plötzlich zu technischen Auffälligkeiten im Motorbereich.

Steirer bemerkte Rauch und Flammen

Er hielt daraufhin an und bemerkte Rauch sowie erste Flammen im Motorraum. Als er einen Feuerlöscher holen wollte, breitete sich der Brand rasch auf das Fahrzeug aus, heißt es vonseiten der Polizei. Die alarmierte Feuerwehr Deutschfeistritz konnte den Brand löschen und gegen 20:30 Uhr „Brand aus“ melden.

Auto wurde abgeschleppt

Anschließend wurde der Wagen vom ÖAMTC abgeschleppt. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Straßenmeisterei gemeinsam mit der Feuerwehr. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand weiterer Erhebungen.

Das Bild auf 5min.at zeigt Eindrücke eines Feuerwehreinsatzes.
©Feuerwehr Deutschfeistritz |
Ein Auto geriet Samstagabend, 24. Oktober 2026, während der Fahrt in Brand.
Das Bild auf 5min.at zeigt Eindrücke eines Feuerwehreinsatzes.
©Feuerwehr Deutschfeistritz |
Der 24-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 07:57 Uhr aktualisiert
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