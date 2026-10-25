Nach schwerer Verletzung: SK Sturm Graz holt neuen Torhüter

Beim SK Sturm Graz gibt es Verstärkung zwischen den Pfosten. Nach der schweren Verletzung von Torhüter Daniil Khudyakov haben die Schwarz-Weißen reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet. Adam Stejskal (24) verstärkt ab sofort das Torhüter-Team der Grazer. Der Tscheche war zuletzt vereinslos, bringt aber bereits Erfahrung aus fast 100 Spielen in der österreichischen Bundesliga mit.

Neuer Torhüter bringt Bundesliga-Erfahrung mit

Stejskal ist im österreichischen Fußball kein Unbekannter. Der 24-Jährige wurde unter anderem in Salzburg ausgebildet und stand zuletzt drei Jahre bei der WSG Tirol unter Vertrag. Seit dem vergangenen Sommer war er ohne Verein. Nun bekommt er beim amtierenden Grazer Traditionsklub eine neue Aufgabe. Seine bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: 95 Einsätze in der Bundesliga und weitere 36 Partien in der 2. Liga stehen für den Torhüter zu Buche.

Wer steht künftig bei Sturm im Tor?

Für Sturm-Fans dürfte vor allem eine Frage interessant sein: Wird Stejskal gleich die neue Nummer eins? Die Antwort lautet vorerst nein. Wie Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt, ist die Rollenverteilung bereits geklärt. Ammar Helac wird während der Abwesenheit von Daniil Khudyakov die Nummer eins sein. Stejskal soll das Torhüter-Team ergänzen und bereitstehen, wenn er gebraucht wird. „Nach der schweren Verletzung von Daniil Khudyakov wollten wir unser Torhüter-Team wieder vervollständigen und uns für die restliche Saison sowohl qualitativ als auch quantitativ breit aufstellen“, erklärt Parensen. Mit Stejskal habe man dafür eine sehr gute Lösung gefunden.

„Bin sofort bereit, loszulegen“

Der Neuzugang selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in Graz. Obwohl er zuletzt vereinslos war, betont er, dass er körperlich bereit sei. „Mitten in der Saison zu einem neuen Verein zu kommen, ist nie ganz einfach, ich stehe aber voll im Training und bin sofort bereit, loszulegen“, sagt Stejskal. Der 24-Jährige möchte sich möglichst rasch in die Mannschaft integrieren und seine neuen Teamkollegen unterstützen. „Ich will mich so schnell wie möglich einfinden, meine Teamkollegen und speziell das Torhüter-Team unterstützen wo ich kann und gemeinsam alles dafür geben, weiterhin erfolgreich Fußball zu spielen.“ Wie Sturm-Sportchef Parensen bestätigt, soll Stejskal die Mannschaft bis zum Ende der laufenden Saison unterstützen.