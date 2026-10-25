Umbau in Grazer Herrengasse: Jetzt ist klar, wer hier einzieht

In der Grazer Herrengasse tut sich einiges. Während die dänische Deko-Kette Søstrene Grene ihre Eröffnung vorbereitet, wird nur wenige Meter entfernt ebenfalls umgebaut. Jetzt steht fest, wer dort künftig einziehen soll.

In der Grazer Herrengasse bleibt derzeit kaum ein Stein auf dem anderen. Erst vor Kurzem berichtete 5 Minuten darüber, dass die dänische Einrichtungskette Søstrene Grene in der ehemaligen Salamander-Filiale kurz vor ihrer Eröffnung steht. Nun gibt es bereits die nächste Neuigkeit aus der beliebten Einkaufsstraße. Denn auch einige Meter weiter in Richtung Eisernes Tor wird fleißig gearbeitet. Mittlerweile ist bekannt, wer die dortigen Geschäftsflächen künftig nutzen wird.

Was wir bereits über Søstrene Grene berichtet haben

Wie 5 Minuten bereits berichtete, zieht Søstrene Grene in die Herrengasse 7 ein, hier nachzulesen: Eröffnung in der Grazer Innenstadt: Søstrene Grene steht in den Startlöchern. Dort befand sich zuvor viele Jahre lang eine Filiale der Schuhkette Salamander. Die Umbauarbeiten sind mittlerweile weit fortgeschritten. Der Schriftzug der dänischen Kette ist bereits an der Fassade angebracht. Auch die Auslagen wurden entsprechend gestaltet. Ein konkretes Eröffnungsdatum wurde lange zurückgehalten, aber seit Kurzem ist klar: Am 31. Oktober um 9.59 Uhr wird eröffnet. Für Søstrene Grene wird es der zweite Standort in der Steiermark. Die erste Filiale eröffnete im März in der ShoppingCity Seiersberg.

©5 Minuten In wenigen Tagen wird eröffnet.

Rätsel um weitere Baustelle gelöst

Doch nicht nur bei Søstrene Grene tut sich etwas. Wer von dort weiter in Richtung Eisernes Tor spaziert, kann auch neben der Confiserie Heindl und dem neuen Modegeschäft „Kasavi by Farmah’s“ Umbauarbeiten beobachten. Bislang war nicht bekannt, was auf den schmalen Flächen entstehen soll. Nun gibt es Klarheit. Die Flächen sollen künftig von der Dadat-Direktbank genutzt werden.

Dadat-Bank zieht in die Herrengasse

Damit bekommt die Grazer Innenstadt einen weiteren Bankstandort. Anders als bei der dänischen Deko-Kette ist der Umbau in diesem Bereich allerdings noch nicht so weit fortgeschritten. Wann die Dadat-Bank ihre neuen Räumlichkeiten beziehen wird und welche Dienstleistungen dort künftig angeboten werden, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.