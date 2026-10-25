Auto kracht in Garten: Alkolenkerin (29) bei Graz verletzt

Ein Auto kommt mitten in der Nacht von der B65 ab und landet im Garten eines Wohnhauses. Die 29-jährige Lenkerin wird verletzt. Wie sich später herausstellt, war die Frau alkoholisiert.

Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest bei der Lenkerin durch. Dieser fiel positiv aus.

Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest bei der Lenkerin durch. Dieser fiel positiv aus.

Ein lauter Knall weckte am frühen Sonntagmorgen einen Anrainer in Brodersdorf bei Eggersdorf (Bezirk Graz-Umgebung) auf. Vor einem Wohnhaus war ein Auto von der Straße abgekommen und im Garten gelandet. Am Steuer saß eine 29-Jährige aus dem Bezirk Weiz.

Auto zwischen Hecke und Bäumen eingeklemmt

Gegen 4.30 Uhr war die 29-Jährige auf der B65 in Richtung Gleisdorf unterwegs. Im Ortsgebiet von Brodersdorf verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kam links von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet auf ein angrenzendes Grundstück, durchbrach zunächst eine Hecke und prallte anschließend gegen zwei dahinterstehende Bäume. Schließlich blieb der Pkw zwischen der Hecke und den Bäumen eingeklemmt. Trotz des Unfalls gelang es der Lenkerin, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien.

Automatischer Notruf alarmierte Einsatzkräfte

Dass rasch Hilfe organisiert wurde, lag auch an der Technik im Fahrzeug. Durch den Aufprall löste das automatische Notrufsystem eCall aus und setzte damit die Rettungskette in Gang. Auch ein Nachbar wurde durch den Unfalllärm aufmerksam. Er eilte zur Unfallstelle und leistete der verletzten Frau Erste Hilfe. Die 29-Jährige wurde anschließend ins Universitätsklinikum Graz gebracht. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest bei der Lenkerin durch. Dieser fiel positiv aus. Die Konsequenz folgte unmittelbar: Der 29-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 11:27 Uhr aktualisiert