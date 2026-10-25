„Völlig substanzlose Vorwürfe“: Ermittlungen gegen Grazer Messe-Chef

Gegen Messe-Geschäftsführer Martin Ullrich laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue. Auch zwei weitere Führungskräfte stehen im Fokus der Justiz. Im Raum steht ein möglicher Schaden in zumindest fünfstelliger Höhe.

Bei der Grazer Messe sorgen strafrechtliche Ermittlungen für Aufsehen. Im Mittelpunkt steht ausgerechnet Geschäftsführer und Vorstand Martin Ullrich. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der Untreue. Doch damit nicht genug: Auch zwei weitere leitende Angestellte sind von den Ermittlungen betroffen. Ausgangspunkt war eine anonyme Anzeige. Das berichtet die Kronen Zeitung unter Berufung auf eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft.

Was wird dem Messe-Chef vorgeworfen?

Im Zentrum der Ermittlungen stehen finanzielle Entscheidungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Ausstellern. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass entgegen den internen Compliance-Richtlinien teilweise zu hohe Rabatte gewährt oder genehmigt worden seien. Außerdem sollen bestimmte Zusatzleistungen nicht verrechnet worden sein. Bei einzelnen Veranstaltungen soll es darüber hinaus keine nachvollziehbare Preiskalkulation gegeben haben. Der dadurch möglicherweise entstandene Schaden soll zumindest im fünfstelligen Eurobereich liegen. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch zwei weitere Führungskräfte betroffen

Die Ermittlungen beschränken sich nicht auf Ullrich. Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte, stehen auch zwei weitere leitende Mitarbeiter im Verdacht, an den beanstandeten Vorgängen beteiligt gewesen zu sein. Welche konkreten Handlungen ihnen jeweils zur Last gelegt werden, geht aus den bisher veröffentlichten Informationen nicht hervor. Martin Ullrich selbst lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Gegenüber der Kronen Zeitung weist er die Anschuldigungen entschieden zurück. Er spricht von „völlig substanzlosen Vorwürfen“ und bestreitet insbesondere die Behauptung, bei vier Veranstaltungen seien negative Deckungsbeiträge erwirtschaftet worden. Dieser Vorwurf sei „objektiv unrichtig“, betont Ullrich. Nach eigenen Angaben hat er der Staatsanwaltschaft bereits eine Stellungnahme samt umfangreichen Unterlagen übermittelt, um die Anschuldigungen zu entkräften. Für Martin Ullrich und die beiden weiteren betroffenen Personen gilt die Unschuldsvermutung.