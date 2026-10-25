Sparhammer in Graz: Zwei bekannte Theater sollen fusionieren

Bei den Bühnen Graz steht ein großer Umbau bevor. Innerhalb von fünf Jahren müssen 17 Millionen Euro eingespart werden. Zwei bekannte Theater sollen zusammengelegt werden. Auch beim Personal sind Einschnitte vorgesehen.

Für die Grazer Kulturszene stehen weitreichende Veränderungen bevor. Der Sparkurs von Stadt Graz und Land Steiermark macht auch vor den großen Theaterhäusern nicht halt. 17 Millionen Euro müssen die Bühnen Graz innerhalb von fünf Jahren einsparen. Das hat Folgen für die Organisation, die Mitarbeiter und die Zukunft zweier bekannter Grazer Theater: Das Schauspielhaus und das Kinder- und Jugendtheater Next Liberty sollen künftig wirtschaftlich unter einem gemeinsamen Dach geführt werden.

Schauspielhaus und Next Liberty rücken zusammen

Stadt und Land haben als Eigentümer der Bühnen Graz bereits einer Änderung des Gesellschaftsvertrags zugestimmt. Damit ist der Weg für eine umfassende Neuorganisation frei. Eine der größten Veränderungen betrifft das Schauspielhaus Graz und das Next Liberty. Beide Häuser sollen kaufmännisch zusammengeführt werden. Für das Publikum soll sich am künstlerischen Profil der beiden Theater allerdings nichts ändern. Die jeweiligen Intendanzen bleiben eigenständig. Hinter den Kulissen sollen künftig jedoch zahlreiche wirtschaftliche und organisatorische Aufgaben gemeinsam erledigt werden. Geplant ist eine gemeinsame GmbH mit zwei Geschäftsführern.

13 Vollzeitstellen sollen wegfallen

Die Zusammenlegung soll jährlich rund 665.500 Euro einsparen. Allerdings hat die Reform auch personelle Konsequenzen. Im technischen und administrativen Bereich ist eine Reduktion um 13 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass 13 Personen gekündigt werden, sondern dass das Beschäftigungsausmaß insgesamt umgerechnet 13 Vollzeitstellen entsprechen soll. Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner bestätigte gegenüber der Kleinen Zeitung die laufenden Reformpläne. Beim Personalabbau wolle man vor allem auf natürliche Abgänge und sozial abgefederte Lösungen setzen. Eine dauerhaft eingerichtete Arbeitsstiftung soll dabei unterstützen.

©Marija Kanizaj Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner bestätigt die laufenden Reformpläne.

Auch bei der Grazer Oper wird gespart

Nicht nur Schauspielhaus und Next Liberty sind betroffen. Auch die Grazer Oper muss sich auf Veränderungen einstellen. Mit rund 330 Beschäftigten ist sie das größte Haus innerhalb der Bühnen Graz. Eine Zusammenlegung mit den anderen Theatern ist dort zwar nicht vorgesehen, eine eigene Strukturreform mit Einschnitten allerdings schon. Insgesamt beschäftigen die Bühnen Graz rund 640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommen etwa 1.200 Gastverträge.