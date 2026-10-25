Sturm Graz gegen Ried: Jetzt soll die perfekte Woche gelingen

Erst der Derby-Triumph, dann der Sieg gegen Marseille. Jetzt will Sturm Graz auch gegen die SV Ried nachlegen. Um 14.30 Uhr geht es in Graz-Liebenau los. Doch auch die Gäste haben zuletzt ordentlich aufgezeigt.

uerst schickten die Schwarz-Weißen den Stadtrivalen GAK mit einem deutlichen 6:1 nach Hause. Wenige Tage später folgte der nächste Erfolg: In der Europa League setzte sich Sturm mit 1:0 gegen Olympique Marseille durch.

uerst schickten die Schwarz-Weißen den Stadtrivalen GAK mit einem deutlichen 6:1 nach Hause. Wenige Tage später folgte der nächste Erfolg: In der Europa League setzte sich Sturm mit 1:0 gegen Olympique Marseille durch.

Viel besser hätte die vergangene Woche für den SK Sturm Graz bislang kaum laufen können. Zuerst schickten die Schwarz-Weißen den Stadtrivalen GAK mit einem deutlichen 6:1 nach Hause. Wenige Tage später folgte der nächste Erfolg: In der Europa League setzte sich Sturm mit 1:0 gegen Olympique Marseille durch. Nun wartet am heutigen Sonntag bereits die nächste Aufgabe. Um 14.30 Uhr empfängt Sturm die SV Ried in der Merkur Arena, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Nach Derby und Europa-League-Sieg: Sturm Graz will nächsten Erfolg.

Drei Siege innerhalb weniger Tage?

Mit einem weiteren Erfolg könnten die Grazer ihre starke Woche krönen. Allerdings dürfte das gegen die Oberösterreicher alles andere als einfach werden. Die SV Ried hat ihre vergangenen drei Bundesligaspiele gewonnen und ist seit vier Partien ungeschlagen. Zuletzt setzte sich die Mannschaft mit 3:2 gegen die Wiener Austria durch. Auch die bisherige Bilanz spricht allerdings für die Hausherren. Sturm ist seit elf Bundesliga-Duellen gegen Ried ungeschlagen. Die letzten sechs Ligaheimspiele gegen die Oberösterreicher konnten die Grazer ebenfalls für sich entscheiden.

Wie fit ist Sturm nach den vergangenen Spielen?

Eine entscheidende Frage vor dem Anpfiff ist, wie gut sich die Grazer von den intensiven vergangenen Tagen erholt haben. Zwischen dem Europa-League-Spiel am Donnerstag und der heutigen Bundesligapartie liegen nur wenige Tage. Trainer Fabio Ingolitsch machte bereits im Vorfeld deutlich, dass seine Mannschaft körperlich und mental wieder möglichst frisch sein müsse. Hinzu kommen Verletzungssorgen. Einige Spieler sind angeschlagen, auch der Einsatz von Rechtsverteidiger Jürgen Heil war zuletzt fraglich. Die Rieder können hingegen nahezu auf ihren gesamten Kader zurückgreifen. Trainer Mario Despotovic möchte den Schwung aus den vergangenen Spielen mitnehmen.

Jubiläum in Graz-Liebenau

Für beide Mannschaften ist die heutige Begegnung auch aus einem anderen Grund besonders: Sturm Graz und die SV Ried treffen zum insgesamt 100. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Während Sturm seine erfolgreiche Woche mit einem weiteren Sieg abschließen möchte, hoffen die Gäste auf eine Überraschung. Ihr letzter Bundesliga-Erfolg gegen die Grazer liegt bereits mehr als zehn Jahre zurück.