Später Ausgleich! Sturm Graz rettet in letzter Minute einen Punkt

Nach dem Derby-Triumph und dem Europa-League-Erfolg gegen Marseille wollte Sturm Graz auch gegen den SV Ried nachlegen. Doch eine Rote Karte brachte die Grazer gehörig ins Wanken. Erst in der Nachspielzeit gelang der Ausgleich.

Die perfekte Woche ist es für den SK Sturm Graz zwar nicht geworden, immerhin konnten die Schwarz-Weißen am Sonntagnachmittag aber noch eine Niederlage verhindern. Nach dem 6:1-Derbysieg gegen den GAK und dem 1:0-Erfolg gegen Olympique Marseille in der Europa League empfingen die Grazer am heutigen Sonntag (25. Oktober) den SV Ried in Liebenau. Lange sah es nach einem weiteren Heimsieg aus, doch dann überschlugen sich kurz vor der Halbzeit die Ereignisse.

Sturm geht verdient in Führung

Die Grazer erwischten einen starken Start und setzten die Gäste aus Oberösterreich früh unter Druck. Bereits in der vierten Minute musste Ried-Torhüter Andreas Leitner gegen Oumar Diakite retten. Auch danach blieb Sturm die spielbestimmende Mannschaft. In der 31. Minute wurden die Bemühungen schließlich belohnt: Nach einer Ecke landete der Ball bei Simon Seidl, der mit einem Haken Platz schaffte und zum verdienten 1:0 ins lange Eck traf.

Rote Karte und Elfmeter bringen die Wende

Kurz vor der Pause nahm die Partie allerdings eine unschöne Wendung. In der 45. Minute sah Arjan Malic nach einem Ellbogencheck gegen Rieds Rhodes die Rote Karte. Nur wenig später unterlief Hödl im eigenen Strafraum ein Handspiel. Den fälligen Elfmeter verwandelte Pomer in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Statt mit einer Führung ging Sturm somit in Unterzahl und mit einem Unentschieden in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Rieder zunehmend das Kommando. In der 55. Minute brachte Isaac Kiese Thelin die Gäste per Kopfball mit 2:1 in Führung. Sturm-Torhüter Ammar Helac musste anschließend mehrfach eingreifen, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Die Grazer kämpften sich trotz Unterzahl noch einmal zurück, fanden gegen die Rieder Defensive aber lange kein Durchkommen. Als die Gäste bereits wie die sicheren Sieger aussahen, schlug Sturm doch noch zu: In der 92. Minute setzte sich Hödl nach einem Zusammenspiel mit Halwachs auf der rechten Seite durch und brachte den Ball zur Mitte. Dort traf Beganovic mithilfe der Querlatte zum umjubelten 2:2-Endstand. Damit verpasste Sturm zwar den dritten Sieg innerhalb weniger Tage, rettete im 100. Pflichtspielduell mit der SV Ried aber zumindest noch einen Punkt.