Vier Feuerwehren rücken zu Zimmerbrand bei Graz aus

Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag in Fernitz im Bezirk Graz-Umgebung: Aus dem ersten Stock eines Gebäudes drang Rauch. Gleich vier Freiwillige Feuerwehren wurden alarmiert.

Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, wurden gleich vier Feuerwehren gegen 15 Uhr zu einem Zimmerbrand nach Fernitz gerufen. Grund für die Alarmierung war eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss eines Gebäudes. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Fernitz, Gössendorf und Hausmannstätten rückte auch die Feuerwehr Kalsdorf mit ihrer Drehleiter aus.

©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf Die Feuerwehren Gössendorf, Kalsdorf, Hausmannstätten und Fernitz … ©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf … rückten am Sonntag zu einem Zimmerbrand aus.

Drehleiter wurde nicht mehr benötigt

Noch bevor die Einsatzkräfte aus Kalsdorf am Brandort eintrafen, konnte das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht werden. Ein Einsatz der Drehleiter war deshalb nicht mehr notwendig, wie die Feuerwehr Kalsdorf auf Facebook berichtet. Wie es zu dem Zimmerbrand kam und ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 17:10 Uhr aktualisiert