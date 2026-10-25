Ein Krach riss Anrainer aus dem Schlaf – plötzlich stand ein Auto im Garten

Plötzlich krachte es mitten in der Nacht: In Graz-Umgebung kam in der Nacht auf Sonntag eine Autofahrerin von der Straße ab und landete mit ihrem Wagen in einem fremden Garten. Die Suche nach dem Unfallauto war nicht so einfach.

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag (25. Oktober) kurz nach 4.30 Uhr morgens in Eggersdorf bei Graz. Eine Autofahrerin verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Thujenhecke. Im Garten dahinter blieb kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Anrainer hörten Unfall und eilten zu Hilfe

Aufmerksame Anrainer bemerkten die Unfallgeräusche und machten sich sofort auf die Suche nach dem Fahrzeug. Gleichzeitig alarmierten sie die Einsatzkräfte. Doch in der Dunkelheit war das Unfallauto zunächst nicht leicht zu finden. „Da die Auffindesituation vorerst unklar war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich mehrere Personen im Fahrzeug befinden“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Haselbach die Situation. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass sich die Lenkerin selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien konnte. Als die Feuerwehr eintraf, wurde sie bereits vom Roten Kreuz versorgt. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins LKH gebracht.

©Freiwillige Feuerwehr Haselbach Ein Abschleppunternehmen barg das Auto aus dem Garten.

Auto musste mit Kran geborgen werden

Nachdem die Einsatzkräfte die Unfallstelle abgesichert hatten, übernahm ein Abschleppunternehmen die Bergung des Fahrzeugs. Dafür musste ein Kran eingesetzt werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Haselbach und Ludersdorf sowie das Rote Kreuz, die Polizei und ein Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 17:32 Uhr aktualisiert