Gratis ins Museum: Dieses Angebot wartet am Nationalfeiertag in Graz

Noch keine Pläne für den Nationalfeiertag? Wer am Montag, dem 26. Oktober, etwas unternehmen möchte, kann in Graz kostenlos auf Entdeckungsreise gehen. Das Graz Museum öffnet dafür seine Türen.

Ob ein Ausflug mit der Familie, eine Reise in die Grazer Vergangenheit oder ein Abstecher auf den Schlossberg: Am Nationalfeiertag gibt es in Graz ein besonderes Angebot. Traditionell laden das Graz Museum und das Graz Museum Schlossberg an diesem Tag alle Interessierten ein, ihre Ausstellungen den ganzen Tag lang kostenlos zu besuchen.

Die wilden 70er in Graz

Im Graz Museum können Besucher gleich mehrere Ausstellungen erkunden. Wer sich noch an das Graz der 1970er-Jahre erinnert und ein wenig in Nostalgie schwelgen möchte oder wissen möchte, wie die Stadt damals ausgesehen hat, ist bei „Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“ richtig. Anhand von elf Schauplätzen erzählt die Ausstellung vom damaligen Stadtleben, von gesellschaftlichen Veränderungen, Verkehr und Jugendkultur.

Erinnern im Lager Liebenau und Ausstellung zur Demokratie

Einen ganz anderen Blick in die Vergangenheit bietet „Lager Liebenau. Ausgraben und Erinnern“. Im Mittelpunkt stehen archäologische Fundstücke aus dem ehemaligen Lager, das während der NS-Zeit unter anderem für Zwangsarbeiter genutzt wurde und Schauplatz von NS-Verbrechen war. In „Demokratie, heast!“ dreht sich alles um das demokratische Zusammenleben und die Frage, wie Menschen ihre Gesellschaft mitgestalten können. Wer hingegen die gesamte Entwicklung der steirischen Landeshauptstadt kennenlernen möchte, kann sich in der Dauerausstellung „360 GRAZ“ auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis ins Jahr 2003 begeben.

Auch für Familien und Kinder ist etwas dabei

Besonders für Familien lohnt sich ein Besuch im Mini Graz Museum. Dort können Kinder selbst ausprobieren, wie ein Museum funktioniert, einen Blick hinter die Kulissen werfen und in die Rolle von Museumsmitarbeitern schlüpfen. Auch auf dem Schlossberg gibt es am Nationalfeiertag etwas zu entdecken. Das Graz Museum Schlossberg ist ebenfalls kostenlos zugänglich. Für die kleinen Besucher warten dort außerdem bunte Luftballons.