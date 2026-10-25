Süd-Derby in Graz: HSG will ungeschlagene Kärntner stoppen

Am Dienstag steigt im Grazer Raiffeisen Sportpark das Süd-Derby zwischen der HSG Graz und dem SC Ferlach. Die Kärntner wollen ihre Serie verteidigen, die Steirer zurück auf die Siegerstraße.

Am Dienstag, dem 27. Oktober, kommt es im Raiffeisen Sportpark in Graz zum Süd-Derby zwischen der HSG Holding Graz und dem SC kelag Ferlach. Um 19 Uhr treffen die beiden Mannschaften im Nachtragsspiel der siebenten Runde der HLA Meisterliga aufeinander. Während die Grazer nach ihrer jüngsten Niederlage wieder punkten wollen, reisen die Kärntner mit einer beeindruckenden Serie an: Ferlach ist in der Liga bislang ungeschlagen.

Grazer wollen zurück auf die Siegerstraße

Zuletzt musste sich die HSG Holding Graz dem Team aus Schwaz knapp mit 29:31 geschlagen geben. Nach einer schwachen Anfangsphase kämpften sich die Grazer in der zweiten Halbzeit zurück, konnten das Spiel aber nicht mehr drehen. „Wir wollen an die zweite Hälfte der vergangenen Runde anschließen und gegen den SC kelag Ferlach wieder einen Heimsieg feiern“, erklärt HSG-Spieler Markus Höfer.

Ferlach reist ungeschlagen nach Graz

Einfach wird diese Aufgabe allerdings nicht. Die Kärntner haben in der laufenden Meisterschaft noch keine Niederlage kassiert, mussten sich zuletzt gegen Atzgersdorf und Krems allerdings jeweils mit einem Unentschieden begnügen. Am Samstag war Ferlach zudem im Europacup gegen RK Alkaloid im Einsatz, schied jedoch in der zweiten Runde aus. Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr im Raiffeisen Sportpark Graz. Bereits um 17 Uhr treffen die Future Teams der beiden Vereine aufeinander.