Grazer Altstadt: Petition & Gipfel gefordert – Erbe soll geschützt werden

Es war ein historischer Meilenstein der Bürgerbeteiligung: Anfang der 1970er-Jahre sammelte die Bürgerinitiative „Rettet die Grazer Altstadt“ mehr als 107.000 Unterschriften. Der enorme Druck der Bevölkerung führte schließlich 1974 zum wegweisenden Grazer Altstadterhaltungsgesetz (GAEG), so in einer Aussendung der GRÜNEN. Über fünf Jahrzehnte später schlagen Denkmalschützer und Kommunalpolitiker erneut Alarm: Historische Gebäude, Villen und gewachsene Stadtteile drohen neuen Bauprojekten zum Opfer zu fallen. Mit einer Petition des Grazer Gemeinderats an das Land Steiermark soll der Schutz des historischen Stadtbildes nun nachgeschärft werden. Gleichzeitig machen sich die Grazer Grünen für die rasche Einberufung eines umfassenden „Altstadt-Gipfels“ stark.

Bürgerinitiativen von Gritzenweg bis Rösselmühle

Wie die Lage aktuell ist, zeigen Bürgerproteste im gesamten Stadtgebiet: Rund um den Gritzenweg kämpfen Anrainer um den Fortbestand historischer Villen, alter Weingüter und erhaltenswerter Bausubstanz, heißt es. Entlang des rechten Mühlgangs formiert sich Widerstand für den Erhalt des industriellen Erbes. „Unsere Altstadt ist heute geschützt, weil sich vor über 50 Jahren tausende Grazerinnen und Grazer dafür starkgemacht haben. Und auch heute gibt es Menschen, die sich mit viel Herzblut für den Erhalt unserer Stadt einsetzen. Sie wollen nicht zusehen, wie wertvolle Gebäude und gewachsene Stadtviertel verschwinden. Diesen Bürgerwillen müssen wir ernst nehmen. Denn Graz soll sich weiterentwickeln können, ohne das zu verlieren, was unsere Stadt so besonders macht“, betont die grüne Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder.