Lärm-Terror am Bahnhof Gösting: NEOS machen Lärm zum Thema im Gemeinderat

Schrille Töne, ohrenbetäubendes Quietschen und schlaflose Nächte: Der ÖBB-Verschiebebahnhof im Grazer Stadtteil Gösting sorgt bei Anrainern seit Jahren für massive Frustration, so in einer aktuellen Aussendung der NEOS. Nachdem es im Sommer kurzzeitig ruhiger gewesen sein soll, sei die Lärmbelastung jetzt wieder zurück. Bis zum 22. Oktober erreichten NEOS-Gemeinderat Alexis Pascuttini insgesamt 46 schriftliche Beschwerden aus den Bezirken Gösting, Lend und Eggenberg, heißt es.

Pascuttini bringt schriftliche Anfrage an Kahr ein

Pascuttini will die Klagen der Bevölkerung nicht länger im Raum stehen lassen und bringt das Problem mittels schriftlicher Anfrage direkt an Bürgermeisterin Elke Kahr in den Grazer Gemeinderat: „Diese Anzahl an Beschwerden zeigt deutlich, wie sehr der Lärm die Menschen belastet. Die Anrainerinnen und Anrainer verdienen es, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Deshalb bringe ich ihre Beschwerden direkt in den Gemeinderat und fordere Antworten ein“, betont Pascuttini.