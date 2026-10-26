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/ ©FF Haselbach
Bild auf 5min.at zeigt ein Auto in einem Garten.
Auto kommt von Straße ab und kracht durch Gartenhecke in Graz-Umgebung.
Eggersdorf bei Graz
26/10/2026
Einsatz

Nächtlicher Unfall: Auto kracht durch Thujenhecke und landet in Garten

In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober kam eine Autofahrerin aus bislang unbekannten Gründen in Eggersdorf bei Graz von der Straße ab und landete in einem Garten. Anrainer hörten den Unfall und alarmierten die Einsatzkräfte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Haselbach wurde am Sonntag, dem 25. Oktober, um 4.37 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen alarmiert. Eine Lenkerin war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr eine Thujenhecke und kam schließlich in einem Garten zum Stillstand. Auf die Unfallgeräusche aufmerksam geworden, eilten Anrainer der Lenkerin zu Hilfe und verständigten gleichzeitig die Feuerwehr.

Fahrzeug im Dunkeln schwer zu entdecken

Da die genaue Situation an der Unfallstelle zunächst unklar war, rückten die Einsatzkräfte aus. Das Fahrzeug war im Dunkeln nur schwer zu entdecken. Deshalb konnte anfangs nicht ausgeschlossen werden, dass sich mehrere Personen im Auto befanden. Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Als die Feuerwehr eintraf, wurde sie bereits vom Roten Kreuz versorgt. Anschließend wurde sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auto mit Kran geborgen

Nach der Absicherung der Unfallstelle wurde der Wagen von einem Abschleppunternehmen mithilfe eines Krans geborgen. Neben der Feuerwehr Haselbach mit drei Fahrzeugen war auch die Feuerwehr Ludersdorf im Einsatz. Außerdem standen das Rote Kreuz, die Polizei und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

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