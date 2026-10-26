Erneut ausgezeichnet: Dieses Restaurant bleibt weiterhin das beste in Graz

Das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel darf sich erneut über eine Spitzenbewertung freuen. Im Gault&Millau 2027 erhielt das Restaurant von Küchenchef Jan Eggers 17,5 Punkte und vier Hauben.

Das Grazer Parkhotel kann sich über eine erneute Auszeichnung freuen: Das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ wurde im soeben erschienenen Restaurantguide Gault&Millau 2027 mit 17,5 Punkten und vier Hauben bewertet. Damit bleibt das Lokal laut Parkhotel weiterhin das bestbewertete Restaurant in Graz. Unter der Leitung von Küchenchef Jan Eggers setzt das Restaurant auf hochwertige Produkte, raffinierte Zubereitung und modern interpretierte Gerichte, die von den ehemaligen Kronländern inspiriert sind. Auch im aktuellen Guide findet die Küche besondere Anerkennung. Die Tester heben unter anderem einen geflämmten Carabineiro mit Amalfi-Zitronenzeste und Gänseleber sowie Steinbutt mit gerösteter Leberfarce, Petersilienwurzelüberzug und Baerii-Kaviar hervor.

Tester loben kreative Küche und Patisserie

Besonders angetan zeigen sich die Gault&Millau-Tester von den Desserts. Im Restaurantguide heißt es über Eggers‘ Küche: „Jeder Gang ein sauber gezogener Bogen.“ Auch die süßen Kreationen werden hervorgehoben. Dazu zählen Calvadosmousse mit weißer Schokolade, Zwetschkenkerneis auf karamellisierten Schokoladensteinen und eine dreidimensional gestaltete Zitrone, die am Tisch vollendet wird. Das Fazit der Tester lautet: „Patisserie als Theater, ohne Manierismus.“ Eggers wurde 2024 von Gault&Millau als „Patissier des Jahres“ ausgezeichnet und hat sich inzwischen als Küchenchef etabliert.

Auch Restaurant Florian erhält Haube

Nicht nur die „Goldene Birn“ darf sich über eine Auszeichnung freuen. Auch das zweite Restaurant im Grazer Parkhotel wurde im aktuellen Guide bewertet: Das Restaurant Florian unter Küchenchef Kurt Mörth erhielt 12,5 Punkte und eine Haube. Parkhotel-Gastgeber Philipp Florian zeigt sich über die Ergebnisse erfreut: „Wir freuen uns sehr über die Bewertungen. In der Goldenen Birn zeigt Jan Eggers, wie kreativ und facettenreich Sterneküche sein kann. Im Florian kocht Kurt Mörth die Klassiker, für die unsere Gäste seit Jahren wiederkommen.“ Damit werden im selben Haus sowohl gehobene Gourmetküche als auch klassische gutbürgerliche Gerichte ausgezeichnet.

„Goldene Birn“ bleibt besten Restaurant in Graz

Die Küche der „Goldenen Birn“ wurde zuletzt auch mit einem Michelin-Stern und vier Gabeln im Falstaff ausgezeichnet. Eine Besonderheit des Restaurants ist zudem die laut Parkhotel größte Kombucha-Karte Österreichs. Die alkoholfreie Getränkebegleitung ergänzt die Gerichte der Haubenküche. Mit der erneuten Auszeichnung im Gault&Millau 2027 behauptet sich die „Goldene Birn“ damit weiterhin in der Grazer Spitzengastronomie.