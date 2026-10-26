Eingeschlagene Fenster, verwüstete Kapelle: Aufregung um Grazer Ruine

Auf der Burgruine Gösting in Graz haben Unbekannte schwere Schäden angerichtet. Alexis Pascuttini (NEOS) setzt nun 1.000 Euro für Hinweise aus und fordert erneut, dass die Stadt das historische Bauwerk kauft.

Auf der Burgruine Gösting in Graz kam es laut Berichten der Kronen Zeitung zu mehreren Vandalenakten. Besonders betroffen ist die untere Burgkapelle. Laut Angaben wurden Türen und Tore aufgebrochen, Fensterscheiben zerstört und historische Wappen gestohlen. Auch Mobiliar wurde umgeworfen. Gemeinderat Alexis Pascuttini (NEOS) zeigte sich in einem Posting bestürzt über die Vorfälle. „Erst dem Verfall preisgegeben, jetzt auch noch von Vandalen verwüstet!“, schrieb er und kritisierte den bisherigen Umgang mit dem historischen Bauwerk.

1.000 Euro Belohnung für Hinweise

Der Gemeinderat hat nach eigenen Angaben bereits eine Sachverhaltsdarstellung bei der Polizei eingebracht. Zudem setzt er eine Belohnung aus privaten Mitteln aus: 1.000 Euro sollen jene erhalten, deren Hinweise zur Ausforschung der Verantwortlichen führen. Wer hinter den Beschädigungen steckt, ist bislang nicht bekannt.

Gemeinderat fordert Kauf durch die Stadt Graz

Die jüngsten Zerstörungen haben auch die Diskussion über die Zukunft der Burgruine neu entfacht. Ein möglicher Ankauf durch die Stadt Graz war bereits Thema, scheiterte bisher jedoch unter anderem am Kaufpreis. Das historische Bauwerk steht weiterhin in Privatbesitz zum Verkauf. Pascuttini fordert, dass die Stadt Verantwortung übernimmt und die Ruine langfristig erhält. „Die Stadt Graz muss endlich Verantwortung übernehmen und die Burgruine Gösting für kommende Generationen erhalten!“, betonte er.

Historisches Wahrzeichen vor weiterem Verfall bewahren

Der Gemeinderat will sich erneut an Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) wenden, um einen Ankauf durch die Stadt voranzutreiben. Den kolportierten Kaufpreis von rund einer Million Euro hält Pascuttini für finanzierbar. Er warnt davor, dass das historische Bauwerk weiter verfällt und beschädigt wird. „Gösting verdient mehr als politischen Stillstand und den schleichenden Verfall eines seiner wichtigsten Wahrzeichen“, so Pascuttini.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert