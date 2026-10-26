Heißluftballon schwebt tief über Graz: Aufnahmen sorgen für Aufsehen

Ein Heißluftballon in auffallend niedriger Höhe sorgte am Montag im Westen von Graz für Aufsehen. Fotos zeigen das Luftfahrzeug nahe an Wohnhäusern.

Am Montag fiel Bewohnern im Westen von Graz ein Heißluftballon auf, der ungewöhnlich niedrig über dem Stadtgebiet unterwegs war. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie das Luftfahrzeug mit einer Werbeaufschrift des deutschen Verbrauchermarkts „Coma“ über Straßen und Gebäude hinwegzieht. Auf einem der Fotos scheint der Ballon einem Wohngebiet immer näher zu kommen, ehe er aus dem Bild verschwindet. Auch aus dem Bereich Reininghaus gab es eine Sichtung. „Jetzt parkt er in Reininghaus“, so der Zusatz zu einer Aufnahme, die den Ballon auf gleicher Höhe der umliegenden Häuser zeigt.

©Screenshot Grazwellness Ein Heißluftballon schwebte am Montag tief über Graz.

Kein Einsatz bekannt

Die ungewöhnliche Ballonfahrt sorgte am Nationalfeiertag auf jeden Fall für Aufsehen. Ein verbundener Einsatz war weder Polizei noch Rettung bekannt. Laut Polizei waren allerdings zwei Überflüge eines Heißluftballons angemeldet. Der Heißluftballon musste schließlich in Reininghaus landen. Da es sich bei dem Wohngebiet nicht um einen genehmigten Landeplatz handelt, kündigte die Landespolizeidirektion Steiermark eine Anzeige wegen einer Verwaltungsübertretung an.

©Screenshot Grazwellness Heißluftballon sorgt am Nationalfeiertag für Gesprächsstoff in Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 13:05 Uhr aktualisiert