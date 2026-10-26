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/ ©Holding Graz/Watzinger
Bild auf 5min.at zeigt einen Bus.
Graz Linien verstärken Busse zu den Friedhöfen zu Allerheiligen.
Graz
26/10/2026
1. November

Zusätzliche Busse zu Allerheiligen: Graz Linien verstärken Verbindungen

Rund um Allerheiligen nutzen viele Menschen die Öffis für ihre Friedhofsbesuche. In Graz verstärken die Graz Linien am 1. November bei Bedarf zwei Buslinien.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Am Sonntag, dem 1. November 2026, passen die Graz Linien ihr Angebot an die erwartete Nachfrage rund um die Friedhöfe an. Bei Bedarf kommen zusätzliche Busse zum Einsatz, damit Fahrgäste ihre Ziele erreichen können. Wie bereits in den vergangenen Jahren verkehrt am Allerheiligentag die Buslinie 52Z zwischen Hauptbahnhof und Zentralfriedhof. Sie bietet damit eine direkte Verbindung für Friedhofsbesuche. Auch auf der Buslinie 39 sind zusätzliche Fahrten vorgesehen: Tagsüber wird die Verbindung zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof bei Bedarf durch weitere Busse verstärkt.

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