Zusätzliche Busse zu Allerheiligen: Graz Linien verstärken Verbindungen

Am Sonntag, dem 1. November 2026, passen die Graz Linien ihr Angebot an die erwartete Nachfrage rund um die Friedhöfe an. Bei Bedarf kommen zusätzliche Busse zum Einsatz, damit Fahrgäste ihre Ziele erreichen können. Wie bereits in den vergangenen Jahren verkehrt am Allerheiligentag die Buslinie 52Z zwischen Hauptbahnhof und Zentralfriedhof. Sie bietet damit eine direkte Verbindung für Friedhofsbesuche. Auch auf der Buslinie 39 sind zusätzliche Fahrten vorgesehen: Tagsüber wird die Verbindung zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof bei Bedarf durch weitere Busse verstärkt.