Premierentor und drei Punkte: Graz99ers bezwingen Vienna Capitals

Die Graz99ers haben sich am Sonntag mit einem 3:2-Sieg gegen die Vienna Capitals zurückgemeldet. Für ein besonderes Highlight sorgte Maximilian Kirchebner, der erstmals für die Grazer und in der win2day ICE Hockey League traf.

Die Graz99ers haben das Auswärtsspiel gegen die Vienna Capitals am Sonntag, dem 25. Oktober, mit 3:2 für sich entschieden. Trotz zusätzlicher Ausfälle von Marcus Vela und Ole Bjørgvik-Holm gelang den Grazern damit ein wichtiger Erfolg in Wien. Den Grundstein legten die Steirer bereits im ersten Drittel. Jakob Lippitsch brachte die 99ers nach Vorarbeit von Kevin Roy in der sechsten Minute in Führung. In der 13. Minute erhöhte Maximilian Kirchebner auf 2:0. Der Verteidiger war diesmal im Angriff aufgeboten worden und erzielte prompt sein erstes Tor im Trikot der Graz99ers sowie seinen ersten Treffer in der ICE Hockey League. Kurz vor der ersten Pause verkürzte der ehemalige Grazer Nick Bailen für die Wiener auf 1:2.

Keine Tore im Mitteldrittel

Im zweiten Spielabschnitt boten sich beiden Mannschaften Möglichkeiten, weitere Treffer zu erzielen. Die Grazer konnten ein Powerplay zu Beginn des Drittels nicht nutzen, auch danach blieb die Partie offen. Beide Teams fanden jedoch kein Mittel, um die gegnerischen Torhüter zu überwinden. So ging es mit dem knappen Vorsprung der 99ers in das Schlussdrittel.

Schiechl sorgt für den entscheidenden Treffer

Im letzten Drittel gelang Michael Schiechl in der 49. Minute das 3:1. Nach einem starken Einsatz von Frank Hora vor dem Tor stand Schiechl richtig und verwertete den Puck. Die Vienna Capitals gaben sich allerdings noch nicht geschlagen: Simon Bourque verkürzte in der 56. Minute mit einem Direktschuss auf 2:3. In der Schlussphase nahmen die Wiener ihren Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis. Die Grazer hielten dem Druck stand und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Damit sicherten sich die Graz99ers einen 3:2-Erfolg und kehrten in Wien auf die Siegerstraße zurück.