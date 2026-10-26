Weniger Geld für Familien: KPÖ fordert Rücknahme der Sozialhilfe-Kürzungen

Die Bundesregierung hat am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, ihren Entwurf für ein neues Sozialhilfe-Grundsatzgesetz präsentiert. Während die KPÖ einige der geplanten Änderungen begrüßt, übt sie gleichzeitig scharfe Kritik an der Sozialpolitik der steirischen Landesregierung aus. In einer aktuellen Pressemitteilung fordert der KPÖ-Landtagsklub einen deutlichen Kurswechsel.

Sozialhilfe in der Steiermark gekürzt

Im Mittelpunkt der Kritik steht die Entscheidung der steirischen Landesregierung aus FPÖ und ÖVP, den maximalen Betrag der Sozialunterstützung auf 95 Prozent des bisherigen Höchstsatzes zu reduzieren. Dadurch seien laut KPÖ auch die Zuschläge für Kinder, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderung gesunken. Für manche Betroffene habe das finanzielle Einbußen von mehreren hundert Euro monatlich bedeutet. Mit dem geplanten Bundesgesetz soll es künftig nicht mehr möglich sein, den vorgesehenen Höchstsatz zu unterschreiten. Die KPÖ sieht darin eine wichtige Verbesserung gegenüber der derzeitigen steirischen Regelung.

Kritik an Verschärfungen für Mütter

Trotzdem sieht die Partei auch beim Gesetzesentwurf der Bundesregierung erheblichen Verbesserungsbedarf. So bleibe die vorgesehene Sozialhilfe weiterhin deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Damit sei aus Sicht der KPÖ kein ausreichender Schutz vor Armut gewährleistet. Besonders kritisch bewertet die Partei eine geplante Änderung für Mütter: Diese sollen sich künftig bereits zwei statt bisher drei Jahre nach der Geburt ihres Kindes um einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bemühen müssen. Vor allem Alleinerziehende könnten dadurch zusätzlich unter Druck geraten. Die KPÖ verweist dabei auf fehlende Kinderbetreuungsplätze, die eine Arbeitsaufnahme häufig erschweren würden. Positiv bewertet die Partei hingegen die geplante Verdoppelung des Vermögensfreibetrags für Menschen mit Behinderungen.

„Manche konnten sich das Essen für ihre Kinder nicht mehr leisten“

KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz fordert die steirische Landesregierung auf, die bisherigen Kürzungen zurückzunehmen. „Die blau-schwarze Landesregierung muss dem Bundesgesetz folgen und die Kürzung bei den Höchstsätzen zurücknehmen. Besonders hart trifft diese nämlich Familien mit Kindern und Alleinerziehende“, erklärt Melinz. Dabei erhebt er schwere Vorwürfe gegen FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer: „Landesrat Amesbauer hat eine Situation geschaffen, in der manche sich das Essen für ihre Kinder nicht mehr leisten konnten – diese ist mit dem neuen Gesetz nicht mehr haltbar.“ Gleichzeitig betont Melinz, dass auch die geplante bundesweite Reform aus Sicht seiner Partei nicht weit genug gehe: „Von einer wirksamen Bekämpfung von Armut sind wir dennoch noch weit entfernt.“ Ob und in welcher Form die geplanten bundesgesetzlichen Änderungen umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.