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/ ©Screenshot Grazwellness
Bild auf 5min.at zeigt einen Heißluftballon.
Ein Heißluftballon schwebte am Nationalfeiertag ungewöhnlich tief über die Dächer von Graz. Wind könnte dabei eine Rolle gespielt haben.
Graz
27/10/2026
War der Wind schuld?

Heißluftballon landete mitten in Graz: Das könnte der Grund gewesen sein

Ein Heißluftballon sorgte am Nationalfeiertag in Graz für Aufsehen. Nun gibt es neue Hinweise, warum das Luftfahrzeug so tief über die Häuser flog und schließlich in Reininghaus landete.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(221 Wörter)
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Der ungewöhnliche Tiefflug eines Heißluftballons über Graz gab am Montag, dem 26. Oktober, Rätsel auf. Wie bereits berichtet, schwebte das Luftfahrzeug knapp über Wohnhäuser hinweg, ehe es im Stadtteil Reininghaus landete. Aufnahmen davon verbreiteten sich in sozialen Netzwerken. Doch warum ging es für den Ballon überhaupt so weit nach unten? Dafür gibt es mittlerweile eine mögliche Erklärung.

Wind könnte schuld sein

Wie der ORF berichtet, könnten die Windverhältnisse für den ungewöhnlich niedrigen Flug verantwortlich gewesen sein. Vermutlich musste die Besatzung den Heißluftballon deshalb deutlich weiter absenken als üblich. Ob tatsächlich die Thermik oder ein anderer Grund zur Landung mitten im Grazer Stadtgebiet führte, ist allerdings weiterhin unklar. Eine bestätigte Ursache gibt es damit noch nicht.

Bild auf 5min.at zeigt einen Heißluftballon.
©Screenshot Grazwellness
Mitten im Grazer Stadtteil Reininghaus landete der Heißluftballon schließlich sicher.

Landung ging gut aus

Die Bilder des tief fliegenden Ballons hatten zunächst den Verdacht auf eine Notlandung ausgelöst. Die Polizei konnte jedoch Entwarnung geben: Der Überflug war ordnungsgemäß angemeldet. Auch ein zweiter Heißluftballon war an diesem Tag über Graz unterwegs. Trotz der ungewöhnlichen Landestelle ging alles glimpflich aus. Die Besatzung konnte den Ballon sicher zu Boden bringen, ohne dass Personen verletzt oder Sachen beschädigt wurden. Feuerwehr und Rettung mussten nicht ausrücken.

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