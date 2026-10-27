Neues System in Graz: Das ändert sich jetzt beim GrazGutschein

In Graz ist der GrazGutschein seit Anfang Oktober über ein neues System erhältlich. Ein überarbeiteter Onlineshop soll den Kauf erleichtern. Auch für die mehr als 1.000 Partnerbetriebe gibt es Neuerungen.

Wer einen GrazGutschein kaufen möchte, findet seit Anfang Oktober einen modernisierten Onlineshop vor. Die Holding Graz hat das bisherige System gemeinsam mit der ITG umfassend erneuert. Kundinnen und Kunden sollen sich nun leichter zurechtfinden und schneller die gewünschten Informationen erhalten. Auch die Abläufe beim Kauf wurden vereinfacht. Zudem bietet der Onlineshop einen Überblick über mehr als 1.000 Partnerbetriebe aus unterschiedlichen Bereichen, bei denen die Gutscheine eingelöst werden können.

Vorteile für Betriebe

Nicht nur für Käufer gibt es Änderungen. Auch die Partnerbetriebe profitieren laut Holding Graz von einer vereinfachten Benutzeroberfläche. Unternehmen können außerdem schneller passende Gutscheinangebote für Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner finden. Um die Betriebe auf die Umstellung vorzubereiten, fanden bereits Monate zuvor Informationsabende, persönliche Gespräche und Online-Termine statt. Zusätzlich wurden Informationen per E-Mail verschickt. Juwelier Klaus Weikhard zieht eine positive Bilanz: „Wir haben die Systemumstellung des GrazGutscheins sehr positiv erlebt.“

Umstellung in neun Monaten

Hinter dem neuen System steckt ein umfangreiches Projekt, dessen Vorbereitungen bereits 2023 begonnen hatten. Der Startschuss für die konkrete Umsetzung fiel im Jänner dieses Jahres. Nur neun Monate später ging das System in Betrieb. Dafür mussten unter anderem bestehende Gutscheindaten übertragen, Abläufe angepasst und mehr als 1.000 Partnerbetriebe angebunden werden. Am 29. September um 18 Uhr wurde das alte System abgeschaltet. Seit 1. Oktober werden die GrazGutscheine vollständig über das neue System abgewickelt.

Umsatz steigt weiter

Dass der GrazGutschein für die Grazer Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, zeigen auch die Umsatzzahlen. Im Jahr 2025 wurden damit mehr als zehn Millionen Euro umgesetzt. Auch heuer entwickelt sich der Verkauf positiv. Bis Ende September wurde bereits ein Umsatz von über 4,1 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von rund 10,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ) betont: „Der GrazGutschein ist ein Paradebeispiel dafür, wie regionale Kaufkraft direkt den heimischen Betrieben zugutekommt.“

Weihnachten im Blick

Mit der Umstellung ist die Arbeit am GrazGutschein noch nicht abgeschlossen. Anfang November beginnt die Weihnachtssaison, die traditionell für die höchsten Umsätze des Jahres sorgt. Dafür bereitet die Holding Graz bereits eine neue Werbekampagne vor, die sowohl Privatkunden als auch Unternehmen ansprechen soll. Gleichzeitig bietet das neue System laut Holding Graz die technische Grundlage für weitere Verbesserungen. Damit soll der GrazGutschein auch künftig an die Bedürfnisse der Kunden und Partnerbetriebe angepasst werden können.