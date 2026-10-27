65 Tage verschwunden: Ein Foto führte die Retter zu Hündin Barbara

Mehr als zwei Monate streifte Shar-Pei-Hündin Barbara durch das Grazer Umland. Dann fehlte von ihr jede Spur. Ein Foto auf Facebook brachte schließlich die Wende - nach 65 Tagen konnte sie in Kohldorf gesichert werden.

65 Tage lang war Shar-Pei-Hündin Barbara auf sich allein gestellt. Während eines Probewohnens war sie entlaufen und streifte seitdem durch das Grazer Umland. Immer wieder wurde sie von Menschen gesehen. Mitarbeiter des Tierheims Arche Noah rückten daraufhin aus, suchten die Umgebung ab und stellten Hundefallen auf. Doch Barbara hielt Abstand und ließ sich nicht einfangen. Nach mehr als zwei Wochen ohne eine einzige verlässliche Sichtung schwand schließlich die Hoffnung, sie lebend wiederzufinden.

Ein Foto brachte Wende

Dann tauchte plötzlich ein Beitrag auf Facebook auf. Eine Frau hatte einen Hund entdeckt, fotografiert und das Bild veröffentlicht. Schnell war klar: Es handelte sich um die vermisste Barbara. Für die Arche Noah war das nach wochenlanger Suche der entscheidende Hinweis. Tierpfleger Bernd machte sich auf den Weg nach Kohldorf im Bezirk Graz-Umgebung. Dort kontrollierte er die Umgebung und stellte erneut eine Hundefalle auf. Dieses Mal klappte es: Barbara ging in die Falle und konnte nach 65 Tagen endlich gesichert werden.

Tierpfleger im Einsatz

Dass ausgerechnet Bernd die Hündin sichern konnte, hat für die Arche Noah eine besondere Bedeutung. Er kam ursprünglich über ein Programm des Vereins NEUSTART zur Einrichtung, um dort seine vorgeschriebenen Sozialstunden zu leisten. Durch seine zuverlässige Arbeit und seinen Umgang mit Mensch und Tier wurde er schließlich Teil des Teams. Seit Ende des Sommers ist er dort fix angestellt. Weil er derzeit noch an einen behördlich festgelegten Bewegungsradius gebunden ist, musste er vor seinem Einsatz eine Genehmigung einholen. Erst danach konnte er zur gemeldeten Sichtung fahren und Barbara sichern.

©Arche Noah Tierpfleger Bernd stellte nach einer Sichtungsmeldung erneut eine Hundefalle auf. Dieses Mal ging Barbara hinein und konnte sicher zur Arche Noah zurückgebracht werden.

Barbara darf sich erholen

Mittlerweile ist die Hündin wieder zurück in der Arche Noah. Die vergangenen Wochen haben allerdings ihre Spuren hinterlassen: Barbara ist mager und erschöpft, befindet sich den Umständen entsprechend aber in erstaunlich gutem Zustand. Jetzt stehen Ruhe und Erholung an erster Stelle. Sie bekommt ausreichend Futter, darf schlafen und sich wieder an einen geregelten Alltag gewöhnen. Ihre Pfleger beobachten ihren Gesundheitszustand genau. Eine erneute Vermittlung steht vorerst nicht im Mittelpunkt.

Konsequenzen gezogen

Der Fall hat auch zu neuen Vorsichtsmaßnahmen geführt. Die Arche Noah hat inzwischen mehrere GPS-Tracker von Tractive für besonders ängstliche und fluchtgefährdete Hunde angeschafft. Diese sollen künftig während eines Probewohnens zusätzlich zum Einsatz kommen. Zwar ersetzen die Geräte keine sorgfältige Sicherung und Eingewöhnung, im Ernstfall können sie die Suche aber deutlich erleichtern. Die Arche Noah bedankt sich bei allen Menschen, die in den vergangenen Wochen Sichtungen gemeldet und bei der Suche geholfen haben. Besonders entscheidend war schließlich das Foto jener Frau, durch das Barbara nach 65 Tagen wieder nach Hause gebracht werden konnte.