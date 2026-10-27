Drogen am Steuer: Polizei zog fünf Lenker in Graz aus Verkehr

Am Nationalfeiertag hatte die Polizei in Graz alle Hände voll zu tun: Fünf Lenker waren durch Drogen beeinträchtigt, vier Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. Insgesamt gab es 18 Anzeigen.

Bei gezielten Kontrollen am Nationalfeiertag erwischte die Grazer Polizei fünf drogenbeeinträchtigte Lenker. Einer davon hatte nicht einmal einen gültigen Führerschein.

Bei gezielten Kontrollen am Nationalfeiertag erwischte die Grazer Polizei fünf drogenbeeinträchtigte Lenker. Einer davon hatte nicht einmal einen gültigen Führerschein.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, nahm die Polizei in Graz zahlreiche Fahrzeuglenker genauer unter die Lupe. Den ganzen Nationalfeiertag über führte die „Verkehrsinspektion Graz 2“ gezielte Kontrollen in den Bezirken Gries und Lend durch. Besonders im Fokus standen Alkohol und Drogen am Steuer. Bei fünf Lenkern bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Suchtmitteln standen. Sie mussten deshalb zu einer polizeiärztlichen Untersuchung.

Fünf Personen fahruntauglich

Der Verdacht bestätigte sich in allen fünf Fällen. Eine Polizeiärztin stellte bei sämtlichen Betroffenen eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest und stufte sie als fahruntauglich ein. Vier Lenker mussten daraufhin ihren Führerschein vorläufig abgeben. Beim fünften war das nicht möglich: Er besaß gar keine gültige Lenkberechtigung. Alle fünf wurden angezeigt.

Drogen sichergestellt

Doch nicht nur die beeinträchtigten Lenker fielen bei den Kontrollen auf. Die Polizisten stellten auch geringe Mengen an Cannabis und augenscheinlichem Kokain sicher. Zudem kontrollierten die Beamten einen Mann, der mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen E-Moped unterwegs war. Er verweigerte sowohl den Alkomattest als auch die Vorführung zur polizeiärztlichen Untersuchung wegen des Verdachts einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Auch auf ihn kommt eine Anzeige zu.

Insgesamt hagelte es 18 Anzeigen

Am Ende der Schwerpunktkontrollen zog die Polizei eine umfangreiche Bilanz. Insgesamt wurden 18 Anzeigen erstattet, davon 16 wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen und zwei wegen konkreter Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz. Außerdem wurde sieben Lenkern die Weiterfahrt untersagt. Mit solchen Kontrollen sollen beeinträchtigte Lenker möglichst früh aus dem Verkehr gezogen werden. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt.