Angriff mit Bierflasche: Grazer (40) verteidigt sich mit Stuhl

Am Grazer Lendplatz soll ein 18-Jähriger einen Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen haben. Der 40-Jährige konnte die Attacke mit einem Stuhl abwehren. Der Verdächtige sitzt in Haft.

Am Grazer Lendplatz soll ein 18-Jähriger einen 40-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert haben. Das Opfer wehrte sich mit einem Stuhl.

Am Grazer Lendplatz soll ein 18-Jähriger einen 40-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert haben. Das Opfer wehrte sich mit einem Stuhl.

Am Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, kam es gegen 15.30 Uhr am Grazer Lendplatz zu einem Streit zwischen einem 18-jährigen Afghanen und einem 40-jährigen Grazer. Laut Landespolizeidirektion Steiermark entstand die verbale Auseinandersetzung ohne ersichtlichen Grund. Doch dabei blieb es nicht. Der 18-Jährige soll zu einer Bierflasche gegriffen und diese abgeschlagen haben.

Angriff abgewehrt

Mit der abgebrochenen Glasflasche soll der junge Mann anschließend mehrere Stich- und Schlagbewegungen gegen den 40-Jährigen ausgeführt haben. Das geht aus Zeugenaussagen hervor. Der Grazer konnte den Angriffen ausweichen und sich mit einem Stuhl zur Wehr setzen. Ganz unverletzt blieb er allerdings nicht: Der 40-Jährige erlitt oberflächliche Schnittwunden an einer Hand.

Flucht vor Polizei

Als die erste Polizeistreife am Lendplatz eintraf, versuchte der Tatverdächtige zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen. Bei einem anschließenden Alkotest wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Zudem gab der 18-Jährige laut Polizei an, Suchtgift konsumiert zu haben.

Verdächtiger in Haft

Bei seiner Einvernahme bestritt der 18-Jährige, die Tat begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte daraufhin einen Haftantrag. Zudem wurde die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini angeordnet. Der 18-Jährige befindet sich laut Landespolizeidirektion Steiermark in Haft.