Trotz Notbremsung: Radfahrerin in Graz-Gösting von Fahrrad geschleudert

Eine 46-Jährige wurde in Graz-Gösting bei einem Unfall verletzt. Eine Autolenkerin dürfte eine Radfahrerin beim Rückwärtsfahren übersehen haben. Trotz einer Notbremsung konnte die Radfahrerin den Zusammenstoß nicht verhindern.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 52-jährige Grazerin mit ihrem Auto rückwärts aus einem Parkplatz auf die Zanklstraße fahren. Zur selben Zeit war die 46-Jährige mit ihrem Fahrrad in östlicher Richtung unterwegs. Dabei dürfte die Autolenkerin die herannahende Radfahrerin übersehen haben. Die 46-Jährige reagierte zwar noch mit einer sofortigen Notbremsung, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Sie prallte gegen das Heck des Autos und wurde durch die Kollision von ihrem Fahrrad geschleudert. Bei dem Unfall erlitt die 46-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie anschließend in das Unfallkrankenhaus Graz.