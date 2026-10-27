A2-Einsatz bei Graz: „Plötzlich hörten wir einen lauten Knall“

Ein lauter Knall, Sirenen und ein Polizeihubschrauber: Mehrere Leser melden 5 Minuten einen Einsatz im Raum Graz. Die Polizei bestätigt, dass Einsatzkräfte auf der A2 bei Pachern vor Ort sind.

Im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt Chefinspektor Fritz Grundnig von der steirischen Polizei, dass auf der A2 auf Höhe Pachern aktuell ein Einsatz läuft.

Im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt Chefinspektor Fritz Grundnig von der steirischen Polizei, dass auf der A2 auf Höhe Pachern aktuell ein Einsatz läuft.

Was ist am Dienstagnachmittag in Pachern los? Mehrere Leser haben sich bei der Redaktion von 5 Minuten gemeldet und von einem lauten Knall, Sirenen und einem Polizeihubschrauber berichtet. Die Beobachtungen sorgen für Fragen. Auf Nachfrage bestätigt die steirische Polizei einen laufenden Einsatz auf der Südautobahn (A2) auf Höhe Pachern.

„Mein Kind und ich waren gerade am Spielplatz“

Eine Leserin schildert gegenüber 5 Minuten, wie sie die Situation erlebt hat: „Mein Kind und ich waren gerade am Spielplatz, als wir den lauten Knall gehört haben.“ Auch andere Leserinnen und Leser berichten von Sirenen und einem Polizeihubschrauber. Was hinter den Beobachtungen steckt und ob der gemeldete Knall mit dem Polizeieinsatz zusammenhängt, ist derzeit noch nicht geklärt. Im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt Chefinspektor Fritz Grundnig von der steirischen Polizei, dass auf der A2 auf Höhe Pachern aktuell ein Einsatz läuft. Einsatzkräfte befinden sich bereits vor Ort. Was genau passiert ist und weshalb die Einsatzkräfte ausgerückt sind, konnte die Polizei zunächst noch nicht mitteilen. Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 15:36 Uhr aktualisiert