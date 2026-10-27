E-Bike-Unfall am Jakominiplatz: Erst später wird schwere Verletzung klar

Ein Zusammenstoß mit einer Fußgängerin endete für einen 62-jährigen E-Bike-Fahrer am Grazer Jakominiplatz mit einer schweren Verletzung. Zunächst bemerkte er davon offenbar nichts und fuhr weiter.

Gegen 11.30 Uhr war der 62-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem E-Bike auf der Busspur unterwegs. Er wollte den Jakominiplatz von Nordosten kommend in Richtung Südwesten überqueren. Auf Höhe der Hausnummer 16 wollte eine bislang unbekannte ältere Frau die Fahrbahn überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache konnte der E-Bike-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er versuchte auszuweichen, blieb dabei jedoch mit seinem Lenker an der Fußgängerin hängen und stürzte.

Erst Arbeitskollegen rieten zum Spitalsbesuch

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß gingen beide davon aus, unverletzt geblieben zu sein. Sie tauschten deshalb keine Personalien aus. Die Frau ging weiter, der 62-Jährige setzte seine Fahrt fort. Erst an seiner Arbeitsstätte rieten ihm mehrere Kollegen, sich vorsichtshalber ärztlich untersuchen zu lassen. Im Krankenhaus folgte dann die Diagnose: Der Mann hatte eine schwere Beinverletzung erlitten, die nach bisherigen Erkenntnissen auf den Sturz zurückzuführen sein dürfte. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Fußgängerin bislang unbekannt

Die Identität der älteren Fußgängerin ist derzeit nicht bekannt. Da die beiden Unfallbeteiligten nach dem Zusammenstoß keine Personalien ausgetauscht hatten, liegen der Polizei bislang keine näheren Angaben zu ihr vor. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung: „Die Verkehrsinspektion Graz 1 ersucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der bislang unbekannten Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 654110 zu melden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert