Velofood feiert Jubiläum: Das ändert sich jetzt in Graz

Wer in Graz Essen bestellt, kennt vermutlich die Fahrradbotinnen und Fahrradboten von Velofood. Seit zehn Jahren sind sie bei nahezu jedem Wetter in der Stadt unterwegs. Was 2016 mit gerade einmal 150 Bestellungen im ersten Monat begann, hat sich zu einem Lieferdienst mit rund 600 Bestellungen täglich entwickelt. Jetzt steht eine Veränderung bevor, von der auch viele Grazerinnen und Grazer profitieren könnten. Zum zehnten Jahrestag der ersten Lieferung am Samstag, dem 31. Oktober, erweitert das Unternehmen sein Zustellgebiet deutlich.

© Velofood Laut Gründer und Geschäftsführer Jonathan Stallegger werden künftig auch einzelne Gebiete außerhalb der Grazer Stadtgrenze beliefert.

Essen bestellen jetzt auch außerhalb des bisherigen Liefergebiets

Bisher konzentrierte sich Velofood vor allem auf die stadtnahen Bereiche von Graz. Ab dem kommenden Wochenende soll das Angebot nahezu im gesamten Stadtgebiet verfügbar sein. Und nicht nur dort: Laut Gründer und Geschäftsführer Jonathan Stallegger werden künftig auch einzelne Gebiete außerhalb der Grazer Stadtgrenze beliefert. Ein Blick auf die neue Liefergebietskarte zeigt, wie weit Velofood sein Angebot ausdehnt. Künftig werden nahezu alle Grazer Bezirke beliefert, von Gösting, Andritz und Mariatrost im Norden über Eggenberg, Wetzelsdorf und Straßgang im Westen bis nach Liebenau, Puntigam und St. Peter im Süden. Auch die östlichen Stadtteile rund um Ries sind abgedeckt. Teilweise reicht das Liefergebiet sogar über die Stadtgrenze hinaus, etwa in Richtung Hart bei Graz, Raaba und Feldkirchen bei GrazDas Unternehmen verweist dafür auf eine Karte mit dem neuen Liefergebiet. Für Menschen, die bisher knapp außerhalb der Zustellgrenzen gewohnt haben, könnte sich damit erstmals die Möglichkeit ergeben, Essen über Velofood zu bestellen.

©Velofood Graz Ab dem kommenden Wochenende soll das Angebot nahezu im gesamten Stadtgebiet verfügbar sein.

Vor zehn Jahren begann alles mit 150 Bestellungen

Die Geschichte des Unternehmens begann im Herbst 2016. Damals war Jonathan Stallegger 27 Jahre alt und hatte eine Idee: Er wollte Essen aus Grazer Restaurants zustellen lassen, allerdings ausschließlich mit dem Fahrrad. Die ersten Wochen verliefen noch überschaubar. Im ersten Monat gingen gerade einmal 150 Bestellungen ein. Schon ein Jahr später waren es laut Unternehmen ebenso viele, allerdings pro Tag. Inzwischen hat Velofood nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Bestellungen ausgeliefert. Die dabei zurückgelegte Strecke entspricht rechnerisch mehr als 100 Erdumrundungen. Heute sind über 100 Fahrradbotinnen und Fahrradboten für den Lieferdienst unterwegs. Hinzu kommt ein Team von weniger als 15 Personen, das sich um Organisation und Softwareentwicklung kümmert.

©Velofood Graz Die Geschichte des Unternehmens begann im Herbst 2016.

Warum Velofood bewusst nur in Graz bleibt

Während andere Lieferdienste in möglichst viele Städte expandieren, hat sich Velofood bisher auf Graz konzentriert. Daran soll sich auch mit der Erweiterung des Liefergebiets nichts Grundsätzliches ändern. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben ohne externe Investoren. Auch bei der Beschäftigung seiner Zustellerinnen und Zusteller setzt es auf ein eigenes Modell: Seit 2022 können diese zwischen einer selbstständigen Tätigkeit und einer Festanstellung wählen. „Wir müssen nicht die Welt erobern – wir wollen in Graz etwas beitragen, das Sinn hat“, sagt Gründer Jonathan Stallegger.

Zwei Millionen Bestellungen und weniger Verpackungsmüll

Zum Jubiläum zieht das Unternehmen auch eine Bilanz seiner Umweltmaßnahmen. Seit der Gründung seien durch den Einsatz alternativer Verpackungen mehr als 50 Tonnen Plastikmüll vermieden worden. Außerdem habe Velofood die Pflanzung von über 10.000 Bäumen ermöglicht. Seit 2024 bietet der Lieferdienst zudem ein eigenes Mehrwegsystem an. Die Behälter werden kostenlos wieder abgeholt. Seit 2025 ist eine Bestellung mit Mehrwegverpackung nach Angaben des Unternehmens sogar günstiger als mit Einwegverpackung. Während der Corona-Pandemie spendete Velofood nach eigenen Angaben außerdem mehr als 200.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen und verschiedene Umweltorganisationen.