Schlägerei im Fröbelpark: „Ich weiß nicht, wem ich glauben soll“

Eine Schlägerei im Grazer Fröbelpark, zwei gebrochene Finger und drei Jugendliche vor Gericht. Doch wer wen angegriffen hat, blieb auch nach dem Prozess unklar. Der Richter fand deutliche Worte und fällte schließlich ein Urteil.

Was als Streit zwischen Jugendlichen begonnen haben soll, beschäftigte nun das Grazer Gericht. Im Mittelpunkt stand eine Auseinandersetzung vom 18. Juli im Fröbelpark. Dabei sollen ein Cricket-Schläger und ein Holzstock zum Einsatz gekommen sein. Zwei Jugendliche erlitten jeweils einen Fingerbruch.

Streit soll auf TikTok begonnen haben

Der Auslöser für die Auseinandersetzung soll vergleichsweise harmlos gewesen sein. Laut den im Prozess geschilderten Hintergründen hatten sich zwei Jugendliche auf TikTok gegenseitig mit Kommentaren und Smileys provoziert. Am 18. Juli kam es schließlich im Grazer Fröbelpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft sollen zwei jugendliche Brüder einen anderen Jugendlichen geschlagen, am Hals gepackt und mit einem Cricket-Schläger attackiert haben. Der Angegriffene soll sich wiederum mit einem Stock gewehrt haben. Bei dem Vorfall wurden zwei Finger gebrochen. einer bei dem mutmaßlich Angegriffenen, ein weiterer bei einem der Brüder.

Einer will gar nicht im Park gewesen sein

Vor Gericht gingen die Schilderungen der drei Angeklagten weit auseinander. Einer der Brüder bestritt, überhaupt am Tatort gewesen zu sein. Er habe sich zu Hause aufgehalten und ein Buch gelesen. Seine Eltern bestätigten diese Darstellung. Sein Bruder räumte ein, im Fröbelpark gewesen zu sein, berief sich aber auf Notwehr. Allerdings sorgten frühere Angaben gegenüber der Polizei für Widersprüche. So soll er unmittelbar nach dem Vorfall erklärt haben, dass auch sein Bruder dabei gewesen sei. Vor Gericht führte er dies auf ein mögliches Missverständnis zurück. Auch die Aussagen zum zeitlichen Ablauf passten nicht vollständig zusammen. Die Eltern machten Angaben zur Heimkehr eines Sohnes, die sich mit dem dokumentierten Zeitpunkt einer Behandlung im Unfallkrankenhaus nicht vereinbaren ließen.

Widersprüche auch beim dritten Angeklagten

Doch nicht nur die Brüder konnten den Richter mit ihren Schilderungen offenbar nicht überzeugen. Auch der dritte Jugendliche, der sich nach eigenen Angaben gegen einen Angriff verteidigt hatte, machte widersprüchliche Aussagen. Unter anderem wechselten seine Angaben dazu, welcher der Brüder den Cricket-Schläger verwendet haben soll. Selbst bei Fragen zu den TikTok-Kontakten zwischen den Beteiligten ergaben sich Ungereimtheiten. Für Richter Florian Farmer blieb damit eine entscheidende Frage offen: Wer hatte die Auseinandersetzung begonnen und wer hatte sich tatsächlich nur verteidigt?

Richter: „Ich weiß nicht, wem ich glauben soll“

Am Ende des Verfahrens machte der Richter deutlich, wie wenig Klarheit die Verhandlung gebracht hatte. „Ich weiß nicht, wem ich glauben soll“, erklärte er. Seine Einschätzung der Aussagen fiel deutlich aus: „Jeder von Ihnen hat gelogen.“ Trotz der festgestellten Verletzungen ließ sich der konkrete Ablauf der Schlägerei nicht ausreichend klären. Das Gericht sprach deshalb alle drei Jugendlichen frei.