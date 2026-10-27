Sturm Graz hat neuen Verteidiger im Visier: Auch Austria interessiert

Bahnt sich bei Sturm Graz ein neuer Transfer an? Die Blackys sollen einen 24-jährigen Innenverteidiger aus Dänemark im Visier haben. Doch auch Austria Wien zeigt offenbar Interesse.

Bei Sturm Graz könnte sich auf dem Transfermarkt etwas tun. Während die laufende Saison die volle Aufmerksamkeit fordert, wird hinter den Kulissen offenbar bereits nach möglichen Verstärkungen Ausschau gehalten. Dabei soll ein deutscher Innenverteidiger ins Blickfeld der Blackys gerückt sein. Sein Name: Adrien Koudelka. Allerdings sind die Grazer mit ihrem Interesse offenbar nicht allein.

Sturm Graz und Austria Wien an demselben Spieler interessiert?

Wie der TV-Sender Sky in seiner Sendung „Transfer Update“ berichtet, sollen sowohl Sturm Graz als auch Austria Wien Interesse an dem 24-jährigen Abwehrspieler zeigen. Koudelka steht derzeit beim dänischen Zweitligisten Akademisk Boldklub Gladsaxe, kurz AB Gladsaxe, unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2028. Ob es bereits konkrete Gespräche gibt, ist nicht bekannt. Auch eine offizielle Bestätigung der beiden österreichischen Bundesligisten liegt bislang nicht vor. Für Sturm könnte der 1,90 Meter große Innenverteidiger jedenfalls ein interessanter Kandidat sein. Koudelka bringt internationale Nachwuchserfahrung mit und hat sich in den vergangenen Jahren im dänischen Fußball etabliert.

Aus Deutschland führte sein Weg nach Dänemark

Geboren wurde Adrien Koudelka am 23. Mai 2002 in München. Der Deutsche mit tschechischen Wurzeln verbrachte einen großen Teil seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Augsburg. Den Sprung in die Profimannschaft schaffte er dort allerdings nicht. Über den deutschen Viertligisten SGV Freiberg führte sein Weg Anfang 2023 schließlich nach Dänemark. Bei AB Gladsaxe entwickelte er sich weiter und feierte mit dem Verein den Aufstieg in die zweithöchste dänische Spielklasse. Aktuell liegt seine Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz. Auch im Nachwuchsbereich konnte Koudelka bereits Erfahrung sammeln: Insgesamt 13-mal lief er für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf.

Wechsel schon im Winter möglich

Besonders interessant für Sturm-Fans dürfte der mögliche Zeitpunkt eines Transfers sein. Laut Sky könnte Koudelka seinen derzeitigen Verein bereits im kommenden Winter verlassen. Andernfalls soll ein Wechsel spätestens im Sommer angestrebt werden. Allerdings gibt es weitere Interessenten. Neben Sturm Graz und Austria Wien sollen auch Vereine aus der höchsten dänischen Spielklasse sowie aus Norwegen ein Auge auf den Abwehrspieler geworfen haben.