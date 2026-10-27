Neues Lokal in der Grazer Innenstadt: Jetzt steht der Eröffnungstermin fest

Lange wurde umgebaut, geplant und auf die Eröffnung hingearbeitet. Jetzt steht fest, wann das neue Café Praginski in Graz seine Türen öffnet. Am Freitag, dem 13. November, soll es endlich so weit sein. Die Vorfreude ist groß.

Wer die Entstehung des neuen Grazer Cafés Praginski in den vergangenen Monaten auf Instagram verfolgt hat, bekam vor allem eines zu sehen: eine Baustelle, auf der sich Schritt für Schritt etwas verändert. Zwischen Lüftungsrohren, Einrichtungsentscheidungen und jeder Menge Baustellenstaub nahm das neue Lokal langsam Gestalt an. Jetzt ist ein Ende der Arbeiten in Sicht. Am Freitag, dem 13. November 2026, soll das Praginski offiziell eröffnen.

Nach langer Vorbereitung steht der Termin fest

Die Nachricht verkündete das Team des Praginski auf Instagram. Nach zahlreichen Entscheidungen, viel Arbeit und reichlich Kaffee sei es nun endlich so weit, heißt es dort. „Es ist offiziell: Praginski eröffnet am Freitag, 13. November!“, freut sich das Team. Bis dahin war es offenbar ein längerer Weg. In den vergangenen Wochen und Monaten nahm das Café seine Follower regelmäßig mit hinter die Kulissen. Mal ging es um die neue Lüftung, mal um Einrichtungsdetails. Zuletzt sorgte etwa die Ankunft einer Steinplatte für Freude, die nun ihren Platz im Lokal gefunden hat.

Café war schon vor der Eröffnung Teil einer besonderen Aktion

Ganz unbekannt ist das Praginski in Graz allerdings nicht. Bereits im September spielte das damals noch nicht eröffnete Lokal eine Rolle bei einer ungewöhnlichen Aktion rund um das Aufsteirern. Wie 5 Minuten berichtete, entstand damals die Idee, den RosaLilaPantherInnen Räumlichkeiten für eine alternative Hütte zur Verfügung zu stellen, nachdem der Verein beim Aufsteirern keine eigene Hütte bekommen hatte. Michael, der hinter dem benachbarten Lokal TAIGA steht, stellte gemeinsam mit den Beteiligten die Weichen für die Aktion. Auch das künftige Café Praginski von Alexandra Szolnay wurde in die Überlegungen einbezogen, hier im Interview nachzulesen: 25 Jahre TAIGA in Graz: „Ans Aufhören denkt man immer wieder mal“. Was zunächst nur eine spontane Idee war, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer gemeinsamen Aktion.

Am 13. November sollen die ersten Gäste kommen

Ursprünglich war eine Eröffnung bereits für Anfang November angedacht. Nun hat das Praginski den offiziellen Termin bekannt gegeben: Freitag, 13. November. „Aus einer Idee wird ein Ort. Aus einer Baustelle wird Praginski“, schreibt das Team auf Instagram.