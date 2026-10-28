Fünf Spieler fehlen: HSG Graz bringt Tabellenführer ins Schwitzen

Fünf Spieler fehlten, der Gegner war noch ungeschlagen. Trotzdem brachte die HSG Graz den Tabellenführer aus Ferlach am Dienstag ordentlich ins Schwitzen. Die Grazer mussten sich am Ende aber geschlagen geben.

Es war keine leichte Ausgangslage für die HSG Holding Graz. Mit einem stark geschwächten Kader empfingen die Grazer am Dienstagabend den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SC kelag Ferlach im Raiffeisen Sportpark. Doch wer einen klaren Durchmarsch der Kärntner erwartet hatte, wurde zunächst überrascht. Die Grazer hielten nicht nur mit, sondern brachten den Favoriten zwischenzeitlich ordentlich in Bedrängnis. Am Ende stand dennoch eine 29:36-Niederlage.

Grazer gehen überraschend in Führung

Die Partie begann ausgeglichen. Zwar legten die Gäste aus Kärnten immer wieder vor, doch die HSG hatte zunächst auf fast alles eine Antwort. Lukas Schweighofer sorgte in der siebenten Minute per Siebenmeter für das 4:4, kurz darauf brachte Jurij Jensterle die Grazer erstmals in Führung. Dann lief es für die Hausherren richtig gut. Igor Zabic traf innerhalb kurzer Zeit gleich dreimal, Markus Hofer stellte in der 17. Minute auf 11:8. Drei Tore Vorsprung gegen den Tabellenführer – damit hatten sich die Grazer eine vielversprechende Ausgangslage erarbeitet. Auch Torhüter Adin Jasarevic zeigte starke Paraden und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Ferlach dreht die Partie

Doch die Führung hielt nicht lange. Ferlach wechselte im Tor und brachte Michal Martin Konecny ins Spiel. Der Schlussmann erwies sich als wichtiger Rückhalt und parierte unter anderem einen Siebenmeter. Während die Grazer zunehmend Schwierigkeiten bekamen, nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent. Mit sieben Treffern bei nur einem Gegentor drehten die Kärntner die Begegnung und zogen auf 15:12 davon. Zur Halbzeit lag die HSG mit 16:19 zurück.

HSG Graz kämpft sich noch einmal heran

Nach der Pause wurde es zunächst noch schwieriger. Eine Zeitstrafe gegen Zabic spielte den Gästen in die Karten, Ferlach baute den Vorsprung bis zur 38. Minute auf 25:18 aus. Doch die Grazer wollten sich nicht geschlagen geben. Mit Maximilian Kolouch im Tor startete die HSG eine Aufholjagd. Vier Treffer in Folge brachten die Hausherren auf 22:25 heran. Auch in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Nachdem Ferlach erneut davongezogen war, verkürzten Jensterle und Paul Offner auf 25:28. Zu diesem Zeitpunkt waren noch rund acht Minuten zu spielen. Für eine vollständige Wende reichte es allerdings nicht mehr. Ferlach behielt die Kontrolle und setzte sich schließlich mit 36:29 durch.

Gleich fünf Spieler fehlten den Grazern

Wie schwierig die personelle Situation bei der HSG derzeit ist, machte Topscorer Igor Zabic nach der Partie deutlich. „Wir haben heute alles auf der Platte gelassen. Unser Kader war sehr dünn“, erklärte der achtfache Torschütze. Neben Nemanja Belos, Thomas Eichberger, Kilian Schranz und Simon Sonnleitner musste die HSG kurzfristig auch auf Matic Kotar verzichten. Trotz der Ausfälle habe seine Mannschaft bis zum Schluss gekämpft, betonte Zabic. Mit acht Treffern war er der erfolgreichste Grazer Werfer. Markus Hofer, Jurij Jensterle, Jura Egon Juranic und Paul Offner erzielten jeweils vier Tore.

Schon am Samstag wartet das Steirerderby

Viel Zeit, die Niederlage aufzuarbeiten, bleibt den Grazern nicht. Bereits am Samstag steht das nächste wichtige Spiel auf dem Programm. Dann trifft die HSG Holding Graz auswärts im Steirerderby auf die BT Füchse. Ob sich die angespannte Personalsituation bis dahin verbessert, bleibt abzuwarten. Ferlach hingegen bleibt auch nach dem Gastspiel in Graz ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 06:48 Uhr aktualisiert