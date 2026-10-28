Brand in Graz: Mehrere Personen über Fenster gerettet

Dramatischer Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Graz-Eggenberg: Bei einem Kellerbrand breitete sich dichter Rauch im Gebäude aus. Mehrere Menschen mussten mit der Drehleiter über die Fenster gerettet werden.

Am Dienstagabend, dem 27. Oktober 2026, kam es im Grazer Bezirk Eggenberg zu einem Kellerbrand. Gegen 21 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Kellergeschoßes fest. Der Rauch hatte sich bereits so weit ausgebreitet, dass das Stiegenhaus als Fluchtweg nicht mehr benützt werden konnte.

Mehrere Menschen mit Drehleiter gerettet

Da der Weg durch das Stiegenhaus versperrt war, mussten die Feuerwehrleute mehrere Personen über die Fenster im Obergeschoß in Sicherheit bringen. Dafür kam eine Drehleiter zum Einsatz. Eine weitere Person wurde über ein Fenster im Erdgeschoß aus dem Gebäude gerettet.

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24 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Brand war in einem Kellerlagerraum ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen. Anschließend waren umfangreiche Lüftungs- und Sicherungsarbeiten notwendig, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen und die Einsatzstelle abzusichern. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 24 Feuerwehrleuten im Einsatz.