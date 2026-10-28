27 Millionen Euro für Grazer Trinkwasser: Neue Leitung bereits in Betrieb

Eine der wichtigsten Trinkwasserleitungen in Graz wird modernisiert. Die Holding Graz investiert dafür rund 27 Millionen Euro. Ein großer Bauabschnitt ist bereits fertig, bis Sommer 2027 sollen die restlichen Arbeiten folgen.

Damit in Graz auch künftig ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht, wird derzeit eine zentrale Versorgungsleitung erneuert. Die sogenannte TL700 verbindet das Wasserwerk Feldkirchen mit dem Grazer Stadtgebiet und ist rund 6,8 Kilometer lang. Wie die Holding Graz am Mittwoch, dem 28. Oktober, mitteilte, wurde ein weiterer wichtiger Bauabschnitt fertiggestellt. Der Abschnitt zwischen dem Gasrohrsteg und dem Wasserwerk Feldkirchen ist bereits seit dem 21. Oktober in Betrieb. Insgesamt investiert die Holding Graz rund 27 Millionen Euro in die Modernisierung.

Bis zu 50 Prozent des Wasserbedarfs

Die bisherige Leitung stammt aus dem Jahr 1950 und ist damit mehr als 75 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter wurde sie anfälliger für Schäden. Im Durchschnitt werden rund 15 Prozent des täglichen Grazer Wasserbedarfs über das Wasserwerk Feldkirchen und die Transportleitung gedeckt. In Spitzenzeiten oder bei Störungen anderer Versorgungswege kann dieser Anteil auf bis zu 50 Prozent steigen. „Die neue Transportleitung aus Feldkirchen sorgt dafür, dass die Versorgung unserer Stadt noch sicherer wird“, erklärt Bürgermeisterin Elke Kahr.

©Hodling Graz

Weitere Arbeiten bis Sommer 2027

Obwohl die neue Wasserleitung bereits in Betrieb ist, stehen noch weitere Arbeiten an. Unter anderem werden zusätzliche Kabel verlegt, um das Wasserwerk Feldkirchen auch bei einem Blackout mit Strom versorgen zu können. Die bauliche Fertigstellung ist für Sommer 2027 vorgesehen.

190 neue Bäume geplant

Auch auf Nachhaltigkeit wird laut Holding Graz geachtet. Die neuen Rohre bestehen vollständig aus recyceltem Material. Rund 250 Tonnen Gussmaterial aus der alten Leitung sollen ebenfalls wiederverwertet werden. Für die neue Trasse müssen rund 80 Bäume entfernt werden. Als Ausgleich sind 190 Neupflanzungen geplant. Neben der Trinkwasserleitung wurden im Zuge des Projekts auch Leitungen für Strom, Telekommunikation und Beleuchtung errichtet.