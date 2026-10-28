Zwei neue Führungskräfte am LKH Graz II: Diese Experten übernehmen

Das LKH Graz II stellt sich in zwei wichtigen Bereichen neu auf: Heidrun Schwarzl übernimmt die Leitung der Anstaltsapotheke, Oleksiy Tsybrovskyy jene der Pathologie am Standort West. Beide bringen langjährige Erfahrung mit.

Gleich zwei wichtige Führungspositionen am LKH Graz II wurden neu besetzt. Mit der erfahrenen Pharmazeutin Heidrun Schwarzl und dem international anerkannten Pathologen Oleksiy Tsybrovskyy übernehmen zwei Fachleute die Verantwortung für zentrale Bereiche des Krankenhauses. Beide sollen mit ihrer Expertise die medizinische Versorgung und die Patientensicherheit weiter stärken.

Heidrun Schwarzl übernimmt Anstaltsapotheke

Die neue Leiterin der Anstaltsapotheke, Mag. pharm. Heidrun Schwarzl, MSc, ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten am LKH Graz II tätig. Nach ihrem Pharmaziestudium an der Universität Graz begann sie 2002 ihre Laufbahn in der Krankenhausapotheke. Seit 2008 war sie dort stellvertretende Leiterin. In dieser Funktion war Schwarzl unter anderem an der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung, der zentralen Zubereitung von Krebsmedikamenten und der Verbesserung der Arzneimittelsicherheit beteiligt. Darüber hinaus betreut sie die neurologischen und suchtmedizinischen Bereiche des Standorts Süd. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit einem engagierten Team die Arzneimittelversorgung kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärt Schwarzl. Dabei setzt sie auf Innovation, hohe Qualitätsstandards und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Internationaler Experte leitet Pathologie

Auch am Institut für Pathologie des LKH Graz II, Standort West, gibt es eine neue Führungskraft: Prim. Priv.-Doz. Dr. Oleksiy Tsybrovskyy übernimmt die Leitung. Der gebürtige Ukrainer studierte Medizin an der Staatlichen Medizinischen Universität Donezk und kam 1997 im Rahmen internationaler Forschungsstipendien nach Graz. Dort absolvierte er seine Facharztausbildung und spezialisierte sich auf mehrere Bereiche der Pathologie. Besonders im Bereich der Schilddrüsenpathologie und -zytologie genießt Tsybrovskyy internationale Anerkennung. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Diagnostik von Erkrankungen der Nieren, der Harnwege sowie der weiblichen Brust und Geschlechtsorgane. Von 2015 bis 2021 war er als Oberarzt und erster stellvertretender Institutsvorstand am Ordensklinikum Linz tätig. Anschließend kehrte er an die Medizinische Universität Graz zurück, wo er unter anderem die Arbeitsgruppe für Endokrine Pathologie leitete. Für seine wissenschaftliche und universitäre Tätigkeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.

„Zentrale Grundlage moderner Medizin“

Für Tsybrovskyy ist die Pathologie weit mehr als ein Fachbereich im Hintergrund. „Sie ist eine zentrale Grundlage moderner Medizin und richtungsweisend für präzise Therapieentscheidungen“, betont der neue Institutsleiter. Sein Ziel sei es, diagnostische Qualität mit moderner Technik, Innovation und enger Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Fachbereichen zu verbinden.

Gesundheitslandesrat begrüßt Neubesetzungen

Auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl zeigt sich mit den beiden Personalentscheidungen zufrieden. Schwarzl bezeichnet er als ausgewiesene Expertin, deren Erfahrung und Qualitätsanspruch die Arzneimittelversorgung am LKH Graz II stärken würden. Mit Tsybrovskyy übernehme zudem ein international anerkannter Pathologe die Leitung einer wichtigen Abteilung. Seine wissenschaftliche Expertise und langjährige Erfahrung seien laut Kornhäusl ein Gewinn für den gesamten Krankenhausverbund. Mit den beiden Neubesetzungen setzt das LKH Graz II auf erfahrene Führungskräfte, die sowohl die sichere Arzneimittelversorgung als auch die präzise medizinische Diagnostik weiterentwickeln sollen.