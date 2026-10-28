Schwerer Unfall: Mann wollte Jugendliche stoppen, 14-Jähriger landet auf Intensivstation

Schwerer Unfall in Seiersberg: Ein 14-Jähriger kam mit seinem Motorrad zu Sturz, als ein Mann drei jugendliche Lenker anhalten wollte. Der Bursche wurde schwer verletzt und liegt auf der Intensivstation.

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, kam es in Seiersberg im Bezirk Graz-Umgebung zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Motorradlenker stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation aufgenommen werden.

Mann (61) wollte drei Jugendliche anhalten

Kurz nach 13 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall im Bereich des Anton-Wildgans-Wegs gerufen. Laut ersten Ermittlungen waren dort drei Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung – ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige – mit Mofas beziehungsweise Motocross-Motorrädern auf einer Gemeindestraße unterwegs. Ein 61-jähriger Mann dürfte die Fahrbahn betreten haben, um die drei Burschen anzuhalten. Während die ersten beiden Jugendlichen dem Mann offenbar auswichen und weiterfuhren, kam der dritte Lenker, ein 14-Jähriger, mit seinem Motorrad zu Sturz.

Auf Intensivstation: 14-Jähriger schwer verletzt

Der 61-Jährige alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der schwer verletzte Jugendliche vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. Dort musste er auf der Intensivstation aufgenommen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 14-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besaß. Auch sein Motorrad war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Polizei forschte weitere Jugendliche aus

Die beiden anderen Burschen hatten den Unfallort zunächst verlassen. Im Zuge der Ermittlungen konnten Polizisten sie jedoch ausforschen. Dabei stellte sich heraus, dass auch der zweite 14-Jährige weder eine gültige Lenkberechtigung noch eine Zulassung für sein Motorfahrrad hatte. Der 15-Jährige besaß zwar eine entsprechende Lenkberechtigung und ein zugelassenes Fahrzeug, war allerdings ohne Kennzeichen unterwegs. Alle drei Jugendlichen werden wegen der festgestellten Übertretungen angezeigt. Darüber hinaus ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand der Ermittlungen.