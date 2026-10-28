Grazerin drückt Stopp-Knopf – kurz darauf liegt sie schwer verletzt im Bus

Schwerer Unfall in einem Grazer Linienbus: Weil der Fahrer plötzlich stark abbremsen musste, kam eine 67-jährige Frau zu Sturz. Die Grazerin erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Unfall in einem Linienbus. E

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Unfall in einem Linienbus. E

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Unfall in einem Linienbus. Eine 67-jährige Frau wurde bei einem Sturz schwer verletzt, nachdem der Buslenker verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Frau wollte bei Haltestelle aussteigen

Gegen 15.25 Uhr war ein 50-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus der Linie 66 auf der Fröhlichgasse in Richtung Westen unterwegs. Eine 67-jährige Grazerin wollte bei der Haltestelle „Sportpark“ aussteigen. Dafür stand sie von ihrem Sitzplatz auf und betätigte den Stopp-Knopf. Genau in diesem Moment musste der Buslenker laut Polizei aus verkehrsbedingten Gründen stark abbremsen. Durch das Bremsmanöver verlor die Frau offenbar das Gleichgewicht und stürzte.

67-Jährige schwer verletzt

Die Grazerin erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie in das LKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert