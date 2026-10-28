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/ ©Holding Graz/Watzinger
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Bus.
Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Unfall in einem Linienbus. E
Graz
28/10/2026
Schwerer Sturz

Grazerin drückt Stopp-Knopf – kurz darauf liegt sie schwer verletzt im Bus

Schwerer Unfall in einem Grazer Linienbus: Weil der Fahrer plötzlich stark abbremsen musste, kam eine 67-jährige Frau zu Sturz. Die Grazerin erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Unfall in einem Linienbus. Eine 67-jährige Frau wurde bei einem Sturz schwer verletzt, nachdem der Buslenker verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Frau wollte bei Haltestelle aussteigen

Gegen 15.25 Uhr war ein 50-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus der Linie 66 auf der Fröhlichgasse in Richtung Westen unterwegs. Eine 67-jährige Grazerin wollte bei der Haltestelle „Sportpark“ aussteigen. Dafür stand sie von ihrem Sitzplatz auf und betätigte den Stopp-Knopf. Genau in diesem Moment musste der Buslenker laut Polizei aus verkehrsbedingten Gründen stark abbremsen. Durch das Bremsmanöver verlor die Frau offenbar das Gleichgewicht und stürzte.

67-Jährige schwer verletzt

Die Grazerin erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie in das LKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert
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