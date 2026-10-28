Sturm Graz zeigt Herz: 6.500 Euro für SOS-Kinderdorf gesammelt

Acht besondere Sturm-Trikots wurden für den guten Zweck versteigert. Dabei kamen 6.500 Euro zusammen, die nun einem Projekt für Mädchen in Graz zugutekommen.

Durch die Versteigerung von acht exklusiven Matchworn-Trikots aus dem UEFA Champions League-Play-off-Hinspiel 2025 gegen Bodø/Glimt konnten 6.500 Euro für das SOS-Kinderdorf gesammelt werden.

Durch die Versteigerung von acht exklusiven Matchworn-Trikots aus dem UEFA Champions League-Play-off-Hinspiel 2025 gegen Bodø/Glimt konnten 6.500 Euro für das SOS-Kinderdorf gesammelt werden.

Der SK Sturm Graz setzt sich auch abseits des Fußballplatzes für den guten Zweck ein. Wie der Verein am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, bekannt gab, wurden durch die Versteigerung von acht getragenen Spielertrikots insgesamt 6.500 Euro gesammelt. Der Spendenscheck wurde nun an SOS-Kinderdorf übergeben.

Besondere Trikots aus Champions-League-Qualifikation

Die versteigerten Trikots stammen aus dem Hinspiel des UEFA-Champions-League-Play-offs 2025 gegen Bodø/Glimt. Damals liefen die Schwarz-Weißen in Norwegen mit dem Schriftzug von SOS-Kinderdorf auf der Brust auf, um auf die Arbeit der Organisation aufmerksam zu machen. Unter den acht versteigerten Matchworn-Trikots befanden sich auch jene von JP Hödl, Belmin Beganović und Jon Gorenc Stanković. Die Aktion brachte insgesamt 6.500 Euro ein.

Gesamter Erlös geht an Mädchenwohnen in Graz

Besonders erfreulich: Der gesamte Versteigerungserlös kommt zu 100 Prozent SOS-Kinderdorf zugute. Das Geld ist für das Projekt „Mädchenwohnen Graz“ bestimmt, das im September 2025 eröffnet wurde. Mit der Aktion verbindet Sturm Graz seine internationale Fußballbühne mit sozialem Engagement in der eigenen Stadt. Während der SOS-Kinderdorf-Schriftzug auf den Trikots für Aufmerksamkeit sorgte, soll der Erlös nun ganz konkret ein Grazer Hilfsangebot unterstützen.