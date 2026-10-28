Sie verlor ein Bein, er beide: Jetzt wurden sie in Graz geehrt

Ein Arbeitsunfall kostete Katrin Bley ein Bein, Karl Nestler verlor bei einem Zugunglück beide Beine. Beide kämpften sich zurück ins Leben und wurden nun in Graz mit dem Back-to-Life-Award ausgezeichnet.

Für Katrin Bley änderte sich 2019 alles. Während ihrer Arbeit bei der Firma Zuser Ressourcenmanagement GmbH geriet sie mit ihrem rechten Bein in das Förderband einer Sortieranlage. Die Verletzungen waren so schwer, dass sie ihr Bein verlor. Ihre Arbeitskollegen Manuel Gruber und Stefan Maasten leisteten Hilfe und organisierten unter anderem gefrorenes Gemüse aus einem Supermarkt, um die Verletzung zu kühlen. Im LKH Graz musste schließlich eine Amputation auf Höhe des Oberschenkels durchgeführt werden.

Zurück in den Beruf

Bereits zwölf Tage später konnte Bley das Krankenhaus verlassen. Anfang Oktober 2019 begann sie ihre Rehabilitation im AUVA-Rehabilitationszentrum Tobelbad, die bis Ende Jänner 2020 dauerte. Nur 14 Monate nach dem Unfall kehrte sie nach mehreren Umschulungen zu ihrem Arbeitgeber zurück. Mittlerweile leitet sie das Altstoffsammelzentrum und arbeitet weiterhin Vollzeit. Rückhalt fand sie vor allem bei ihrer Familie, insbesondere bei ihrer Mutter und ihrem Neffen. Auch ihre fünf Katzen spielen in ihrem Leben eine wichtige Rolle.

Beide Beine verloren

Auch Karl Nestler musste schon früh einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Als 16-Jähriger versuchte er auf dem Weg zur Berufsschule auf einen bereits anfahrenden Zug aufzuspringen. Dabei rutschte er vom Trittbrett und geriet mit beiden Beinen unter die Räder eines Waggons. Er verlor sein linkes Bein auf Höhe des Oberschenkels und sein rechtes im Bereich des Unterschenkels. Trotzdem schloss er 1978 seine Lehre als Gas- und Wasserinstallateur ab und arbeitete später als technischer Zeichner.

Firma selbst aufgebaut

1994 gründete Nestler die Cura-San Bandagist GmbH in Graz. Die ersten Prothesen wurden noch in seiner Garage zu Hause gefertigt. Heute beschäftigt sein Unternehmen 34 Mitarbeiter und betreibt neben der Zentrale in Graz auch Filialen in Leoben, Oberwart, Gleisdorf und Fehring. Auch sportlich ist Nestler weiterhin aktiv: Er spielt Sitzball, Sitzvolleyball und Sitzfußball und legt jährlich rund 3.000 Kilometer mit dem Handbike zurück. Seit 1997 ist er zudem Obmann des Grazer Versehrtensportclubs. Mehrere Familienmitglieder arbeiten mittlerweile ebenfalls in seinem Betrieb.

Ehrung in Graz

Für ihren Weg zurück ins Berufs- und Alltagsleben wurden Katrin Bley und Karl Nestler am 28. Oktober mit dem AUVA-Back-to-Life-Award ausgezeichnet. Die AUVA-Landesstelle Graz vergab die Auszeichnung zum zweiten Mal, der Festakt fand im Rittersaal des Steiermärkischen Landtages statt. Mit dem Preis werden Menschen geehrt, die sich nach schweren Arbeitsunfällen wieder ins Leben zurückgekämpft haben. Landtagspräsident Gerald Deutschmann würdigte die beiden mit den Worten: „Ihr Weg gibt auch anderen Menschen Hoffnung.“ Auch AUVA-Landesstellenausschuss-Vorsitzender Gunther Riedelsperger betonte, dass die beiden durch ihren Ehrgeiz und ihre positive Lebenseinstellung wieder voll ins Leben zurückgefunden haben.