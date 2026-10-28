Hofbauermarkt in Graz: Nach neun Monaten ist die Halle fertig

Frisches Obst, Gemüse und Brot gibt es wieder am Hofbauerplatz in Graz-Eggenberg. Nach rund neun Monaten Bauzeit wurde die neue Markthalle am Mittwoch, dem 28. Oktober, eröffnet. Ab Samstag startet der reguläre Marktbetrieb.

Nach neun Monaten Bauzeit kehrt das Markttreiben auf den Hofbauerplatz in Graz zurück. Die neue Halle verbindet ihre historische Form mit moderner Ausstattung. Ab Samstag läuft der Markt wieder regulär.

Nach neun Monaten Bauzeit kehrt das Markttreiben auf den Hofbauerplatz in Graz zurück. Die neue Halle verbindet ihre historische Form mit moderner Ausstattung. Ab Samstag läuft der Markt wieder regulär.

Bereits um 6 Uhr früh herrschte am Mittwoch, dem 28. Oktober, wieder reges Treiben am Hofbauerplatz in Graz-Eggenberg. Bäuerinnen, Bauern und Lebensmittelproduzenten richteten ihre Stände ein und boten frische Lebensmittel an. Nach rund neun Monaten Bauzeit wurde die neu errichtete Markthalle erstmals wieder für den Verkauf genutzt. Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Marktstadtrat Manfred Eber eröffneten die Halle gemeinsam mit weiteren Projektbeteiligten. Der erste reguläre Markttag findet am Samstag, dem 31. Oktober, statt.

Altes Vorbild

Die ursprüngliche Markthalle wurde 1972 errichtet und später unter Denkmalschutz gestellt. Nach mehr als 50 Jahren war eine Erneuerung notwendig. Beim Neubau blieb die markante Form der alten Halle erhalten. „Wir haben ihre Einzigartigkeit nicht aufgegeben, sondern nach historischem Vorbild neu errichtet – ein neuer Weg im Denkmalschutz, der sogar vom Bundesdenkmalamt gefördert wurde“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Die Planung der neuen Halle übernahm Architekt Bernd Pürstl.

Moderne Markthalle

Unter dem vertrauten Dach hat sich einiges verändert. Die rund 650 Quadratmeter große Halle verfügt nun über neue Strom- und Wasseranschlüsse, moderne Beleuchtung, mehr Tageslicht und eine Photovoltaikanlage. Auch drei öffentliche Toiletten wurden errichtet, darunter eine barrierefreie. Alle bieten Wickelmöglichkeiten. Die historischen Terrazzo-Tischplatten wurden saniert und durch mobile Holztische ergänzt. Laut Projektbeschluss wurden für die Neugestaltung rund 3,99 Millionen Euro vorgesehen.

23 neue Bäume

Nicht nur die Markthalle, sondern auch ihre Umgebung wurde erneuert. Insgesamt umfasst das neu gestaltete Gebiet rund 1.400 Quadratmeter. Künftig sollen 23 neue Bäume für Schatten sorgen. Durch größere Wurzelräume können sie gespeichertes Regenwasser nutzen. Überschüssiges Wasser wird in einer Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern zwischengespeichert und kontrolliert versickert. Zusätzlich wurden Wege und barrierefreie Übergänge erneuert sowie ein Trinkbrunnen errichtet.

Ab Samstag geöffnet

Mit der Wiedereröffnung kehrt auch ein wichtiger Treffpunkt nach Eggenberg zurück. Rund 35 Betriebe bieten am Hofbauermarkt regionale Lebensmittel an. Geöffnet ist künftig wieder jeden Mittwoch und Samstag von 6 bis 13 Uhr. Der erste reguläre Markttag ist bereits am Samstag, dem 31. Oktober. Langfristig soll die Halle auch außerhalb der Marktzeiten für Themenmärkte und Veranstaltungen genutzt werden. Die Voraussetzungen dafür sollen noch geschaffen werden.