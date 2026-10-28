Besondere Aktion: SK Sturm Graz lässt Kinder in Namibia jubeln

Die Freude war groß, als die Lieferung des SK Sturm Graz nach mehreren Wochen Transport in Swakopmund in Namibia ankam. Der Grazer Fußballklub hatte dem Hilfsprojekt Little House of Hope zahlreiche Sportsachen gespendet. Darunter waren Trikots, Hosen, Trainingsleibchen, Fußbälle und Torwarthandschuhe. Vor Ort wurde die Ausrüstung sortiert und an die Kinder verteilt. Lange blieben die neuen Sachen aber nicht liegen: Kaum ausgepackt, wurden sie bereits angezogen und beim gemeinsamen Fußballspielen ausprobiert.

Auch andere profitieren

Die Spende kam dabei nicht nur den Kindern des Little House of Hope zugute. Während die Kindergarten- und Vorschulkinder passende Trikots und Ausrüstung erhielten, wurden größere Kleidungsstücke an Kinder von MYO weitergegeben. So konnten sich Kinder aus beiden Einrichtungen über die Unterstützung aus Graz freuen. Gerade in den Townships Namibias spielt Fußball eine wichtige Rolle und begeistert zahlreiche Kinder und Jugendliche.

Mehr als nur Fußball

Mit der Aktion möchte der SK Sturm Graz den Kindern nicht nur neue Sportausrüstung zur Verfügung stellen, sondern auch gemeinsame Erlebnisse ermöglichen. Für Sturm-Präsident Christian Jauk steht dabei der Zusammenhalt im Mittelpunkt: „Fußball verbindet Menschen über Grenzen hinweg und vermittelt Werte wie Zusammenhalt, Respekt und Gemeinschaft.“ Der Verein sieht die Unterstützung auch als Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Jauk betont dazu: „Als SK Sturm Graz sehen wir es als Teil unserer Verantwortung, über den Fußball hinaus einen positiven Beitrag zu leisten und dort zu unterstützen, wo wir etwas bewegen können.“

Dank an alle Helfer

Möglich wurde die Aktion durch die Unterstützung mehrerer Beteiligter, die den Transport und die Übergabe der Sportsachen organisierten. Besonderer Dank gilt laut SK Sturm Graz auch dem Little House of Hope und dessen Botschafter Dominik Hojas für ihren Einsatz. Nach der langen Reise sind die Trikots und Fußbälle nun dort angekommen, wo sie gebraucht werden: bei den Kindern in Namibia. Weitere Informationen zum Hilfsprojekt findest du unter littlehouseofhope.de.