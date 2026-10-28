E-Auto kracht in Gebäude: Lenker kletterte aus Kofferraum

Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Dienstagabend in Eggersdorf (Graz-Umgebung) für einen aufwendigen Feuerwehreinsatz. Ein E-Auto durchbrach die Mauer eines Wirtschaftsgebäudes und blieb darin stecken.

Mit voller Wucht krachte ein Elektroauto in Eggersdorf durch die Außenmauer eines Wirtschaftsgebäudes und blieb zur Hälfte darin stecken.

Mit voller Wucht krachte ein Elektroauto in Eggersdorf durch die Außenmauer eines Wirtschaftsgebäudes und blieb zur Hälfte darin stecken.

Ein heftiger Aufprall störte am Dienstagabend, dem 27. Oktober, die Ruhe auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Eggersdorf (Steiermark). Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Elektrofahrzeug und kam von der Straße ab. Laut dem Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung dürfte vermutlich Sekundenschlaf die Ursache gewesen sein. Das Auto krachte mit voller Wucht durch die Außenmauer eines Wirtschaftsgebäudes. Erst als das Fahrzeug bereits zur Hälfte im Gebäude steckte, kam es zum Stillstand.

Flucht über Kofferraum

Für den Lenker gab es zunächst keinen Ausweg über die vorderen Türen. Diese waren durch das Mauerwerk vollständig blockiert. Der sichtlich geschockte Mann musste sich deshalb über den Kofferraum beziehungsweise die Rückseite seines Autos ins Freie retten. Dort wurde er vom Roten Kreuz betreut und medizinisch versorgt.

©Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung | Die Bergung stellte die 37 Feuerwehrleute vor eine schwierige Aufgabe: Neben der Einsturzgefahr mussten sie auch mögliche Gefahren durch die Hochvoltbatterie berücksichtigen.

Gefahr bei der Bergung

Nach der Versorgung des Lenkers standen die Einsatzkräfte vor einer schwierigen Aufgabe. Das stark beschädigte Wirtschaftsgebäude drohte einzustürzen. Gleichzeitig mussten die Feuerwehrleute mögliche Gefahren durch die Hochvoltbatterie des Elektroautos berücksichtigen. Die Freiwilligen Feuerwehren Hart-Albersdorf und Eggersdorf arbeiteten deshalb gemeinsam daran, das Fahrzeug sicher zu bergen und das Gebäude abzusichern.

37 Feuerwehrleute im Einsatz

Unter der Einsatzleitung von HBI Klaus Rosenberger, Kommandant der FF Hart-Albersdorf, gelang es schließlich, das Elektroauto mit schwerem Gerät aus dem Gebäude zu ziehen. Anschließend wurde die Einsatzstelle stabilisiert und das Fahrzeug zur gesicherten Lagerung an ein Abschleppunternehmen übergeben. Insgesamt standen 37 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen, die Polizei und ein Abschleppunternehmen waren vor Ort. Wie hoch der Schaden am Gebäude und am Fahrzeug ist, wird derzeit noch polizeilich ermittelt.