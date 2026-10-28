Pferd schreckte zurück: 73-Jährige schwer an Hand verletzt

Ein Pferd schreckte am Mittwoch in Hart bei Graz plötzlich zurück, als eine 73-Jährige beim Verladen half. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen an der Hand zu. Eine Angehörige brachte sie ins Spital.

Am Mittwochnachmittag, dem 28. Oktober 2026, ereignete sich auf einem Reitstallgelände in Hart bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) ein schwerer Arbeitsunfall. Eine 73-jährige Frau half gegen 15 Uhr dabei, ein Pferd auf einen Transporter zu verladen. Doch plötzlich schreckte das Tier zurück – mit schmerzhaften Folgen für die Frau.

Strick um Hand gewickelt

Wie eine Zeugin gegenüber der Polizei angab, dürfte sich die 73-Jährige zuvor den Führstrick des Pferdes um ihre Hand gewickelt haben. Als das Tier plötzlich zurückschreckte, zog es stark am Strick. Dabei erlitt die Frau vermutlich durch den heftigen Zug schwere Verletzungen an der Hand. Nach dem Unfall brachte eine Angehörige die verletzte 73-Jährige ins Krankenhaus.