Nach Aufholjagd: Graz99ers erleben bitteres Ende in Budapest

Was für eine Aufholjagd! Die Graz99ers lagen in Budapest bereits mit 0:3 zurück, kämpften sich aber eindrucksvoll zurück. Am Ende mussten sich die Grazer mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Moser Medical Graz99ers haben am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, in der win2day ICE Hockey League eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim Auswärtsspiel gegen Ferencváros TC in Budapest unterlagen die Grazer mit 3:4 nach Verlängerung. Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand erkämpften sie sich immerhin noch einen Punkt.

Früher Rückstand für die Grazer

Der Start verlief alles andere als nach Wunsch. Bereits nach einer Minute brachte Carter Savoie die Gastgeber in Führung. Die Graz99ers übernahmen danach zunehmend die Kontrolle und erspielten sich mehrere Chancen. Doch Budapest-Torhüter Balizs ließ zunächst keinen Treffer zu. Auch im zweiten Drittel waren die Grazer bemüht, das Spiel zu drehen. Die Tore erzielten allerdings die Hausherren: Topi Rönni erhöhte auf 2:0, ehe Rasmus Heljanko sogar das 3:0 gelang. Acht Sekunden vor der zweiten Drittelpause keimte bei den Grazern wieder Hoffnung auf. Nick Swaney verkürzte nach Vorarbeit von Paul Huber und Josh Currie auf 1:3.

Aufholjagd bringt den Ausgleich

Im Schlussdrittel zeigten die 99ers großen Kampfgeist. Nico Feldner brachte die Grazer in der 50. Minute auf 2:3 heran. In der Schlussphase setzte das Team alles auf eine Karte. Torhüter Nico Wieser verließ zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers das Eis. Die Entscheidung zahlte sich aus: Frank Hora traf in der 59. Minute zum 3:3 und rettete die Grazer in die Verlängerung.

Entscheidung fällt in der Overtime

In der Verlängerung wurde ein Puckverlust von Kevin Roy den Grazern zum Verhängnis. Rasmus Heljanko nutzte die Gelegenheit und erzielte in der 63. Minute den entscheidenden Treffer zum 4:3 für Budapest. Damit mussten die Graz99ers trotz ihrer starken Aufholjagd die Heimreise mit nur einem Punkt antreten.